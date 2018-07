DeMarcus Cousins pour un an à Golden State

A chaque jour son transfert choc en NBA! Au lendemain de l'annonce de l'arrivée de LeBron James aux Los Angeles Lakers, les Golden State Warriors ont réagi en engageant DeMarcus Cousins (27 ans) pour une année et 5,3 millions de dollars.

Les champions en titre pourront donc aligner un cinq de base uniquement composé de joueurs All Star et membres du Team USA. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et DeMarcus Cousins: le compte est bon!

Cette signature semble mettre les Golden State Warriors hors de portée de leurs adversaires, et cela alors même qu'ils ont remporté trois des quatre derniers titres décernés.

Cousins est toujours convalescent, après la rupture du tendon d'Achille qui l'avait privé du dernier All Star Game et de la fin de saison. Les New Orleans Pelicans ne lui ayant pas fait de nouvelle offre, les Warriors ont sauté sur l'occasion. En 48 matches la saison passée, DeMarcus Cousins tournait à 25 points et 12,9 rebonds de moyenne.

(nxp)