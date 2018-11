Houston s'enfonce, Anthony déjà libéré?

Les Rockets sont toujours dans le dur. Après trois victoires de suite sur la cote est, Clint Capela et ses coéquipiers viennent d'enchaîner un deuxième revers de rang, à l'ouest cette fois. Dominé dans les grandes largeurs par Oklahoma City vendredi, Houston s'est aussi avoué vaincu sur le parquet des San Antonio Spurs (96-89) dans la nuit de samedi à dimanche.

Si fluide et envoûtante la saison dernière, l'attaque texane péclote dangereusement ces derniers jours. Déjà en difficulté face au Thunder, Chris Paul (13 points à 4/13 aux tirs) et James Harden (25 points mais à 7/27 dont 1/13 à 3 pts) sont à nouveau passés au travers. Dans ce désert d'adresse, le Genevois Clint Capela a fait ses chiffres dans la raquette (12 points et 17 rebonds) mais accuse un différentiel de -19, le deuxième plus mauvais de sa formation.

Officiellement annoncée malade, la recrue phare de l'été, Carmelo Anthony, n'était pas en tenue pour ce match. Mais en coulisses, il se murmure que «Melo», dont le style de jeu ralentit l'équipe, pourrait être libéré prochainement. L'ex-joueur du Thunder ne sera pas remplacé par Jimmy Butler, échangé par Minnesota vers Philadelphie. Avec un bilan de 4 victoires et 7 défaites, les Rockets sont bloqués à la 12e place de leur Conférence. Et Indiana, Denver et Golden State sont à suivre...

While Carmelo Anthony is absent with an illness tonight against the Spurs, the Rockets and Anthony are discussing his role and how they might still be able to proceed together for the rest of the season, league sources tell ESPN. Talks are fluid.