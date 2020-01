Kobe Bryant est mort dans un accident

L'un de sept joueurs de l'histoire du jeu à avoir inscrit plus de 30'000 points en carrière n'a pas survécu à un crash d'hélicoptère, qui a également emporté avec lui quatre autres personnes. Il laisse sa femme Vanessa et quatre filles, Gianna, Natalia, Bianca et la toute jeune Capri, née en juin dernier.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Kobe Bryant est considéré comme l'un des plus grands de la sphère orange, lui qui a participé à 18 matches des étoiles en vingt ans de carrière. Drafté au premier tour en 1996, il a gagné cinq fois la NBA et a été nommé deux fois MVP (joueur le plus utile) des finales. Les Los Angeles Lakers ont retiré les deux numéros qu'il a portés dans sa carrière: le 8 et le 24.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx — News_Executive (@News_Executive) January 26, 2020

Le Los Angeles County Sheriffs Department a répondu dimanche à 9h47, heure locale, à des appels concernant le crash d'un hélicoptère sur une colline. L'engin avait pris feu. Les flammes étaient encore visibles à 19h30, heure suisse (9 heures de décalage horaire). Les autorités ont communiqué qu'il n'y avait pas de survivants parmi les passagers. Selon le média TMZ, Kobe Bryant était l'un d'eux.