L'Utah Jazz n'y arrive pas

L'Utah Jazz, sans Sefolosha, s'est incliné 107-83 à Denver mardi. Le Jazz a payé cher son manque d'efficacité au tir: 32 % de réussite, et même 29 % pour les tentatives à 3 points. Statistiquement, seul Derrick Favors (20 points) a surnagé, face à des Nuggets en pleine forme, qui venaient de terrasser Portland et Golden State durant le week-end. Des Warriors que l'Utaz Jazz ira justement affronter mercredi.

A noter encore que les Dallas Mavericks ont mis fin à une série de six victoires de Toronto en disposant des Raptors 98-93.

Petite polémique après le «choc» de Noël

Par ailleurs, une petite polémique a surgi au terme de la fin controversée, la veille, du choc du «Christmas Day» remporté par Golden State contre Cleveland (99-92). Kevin Durant, des Golden State Warriors, a commis deux fautes non sifflées sur LeBron James (Cleveland) dans les instants décisifs, comme l'a montré le rapport de la direction de l'arbitrage de la NBA. De quoi donner raison à James, qui se plaignait d'une faute non sifflée alors qu'il partait au panier à 24 secondes du terme quand son équipe n'était menée que de trois points (95-92).

Les arbitres n'avaient pas sifflé de faute, attribuant le ballon, sorti du terrain, d'abord à Cleveland avant de le rendre aux Warriors après un recours à la vidéo. (ats/nxp)