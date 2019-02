L'équipe «LeBron» gagne le All Star Game

La superstar de la NBA LeBron James et ses coéquipiers d'un soir ont battu l'équipe assemblée par l'ailier de Milwaukee Giannis Antetokounmpo 178 à 164 lors du All Star Game, dimanche à Charlotte (Caroline du Nord).

L'équipe «LeBron» a accusé jusqu'à 20 points de retard et a rallié les vestiaires à la pause avec un déficit de treize points (95-82). Mais elle a haussé son niveau de jeu et resserré sa défense à partir de la 3e période, grâce à Kevin Durant (31 points), Klay Thompson (20 pts), LeBron James et Kawhi Leonard (19 pts chacun).

Durant meilleur joueur

Antetokounmpo, 24 ans, a fini meilleur marqueur de ce match-exhibition avec 38 points, dont vingt marqués lors de deux premières périodes. L'ailier grec a notamment marqué le panier le plus spectaculaire de la soirée, un alley-oop, ou dunk sur une passe avec un rebond de Stephen Curry, le meneur de Golden State.

Un record du All Star Game a été battu: 62 paniers à trois points ont été marqués, montrant l'importance qu'ils ont prise dans le jeu en NBA depuis plusieurs saisons. Le trophée de meilleur joueur de la rencontre est revenu à Durant.

Depuis 2018, le All Star Game n'oppose plus les conférences Est et Ouest, mais deux équipes assemblées librement par les joueurs qui ont reçu le plus de votes du public, cette année LeBron James à l'Ouest et Giannis Antetokounmpo à l'Est. (afp/nxp)