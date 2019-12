La révolution réussie d’Espérance Pully

Samedi dernier, l’Espérance Sportive Pully a terminé l’année la plus mouvementée de son histoire sur une belle victoire. Grâce aux deux nouveaux points récoltés à Nyon lors du derby vaudois, l’équipe désormais coachée par Eldin Maksunic occupe la 5e place du classement et peut donc toujours espérer se qualifier pour la phase finale de LNA féminine qui regroupera les quatre meilleures formations.

Une première partie de saison réussie qui contraste avec un dernier exercice très pénible où les Pulliéranes enchaînaient les défaites. «Il faut garder bien les pieds sur terre et admettre qu’il nous sera difficile de rejoindre ce quatuor de tête, tempère Jessica Fernandez. Mais dans le sport, on ne sait heureusement jamais ce qui peut se passer.» Forte de son expérience, l’ancienne joueuse de haut niveau, et nouvelle vice-présidente d’ESP, sait de quoi elle parle. Et surtout elle garde en mémoire les mois difficiles que vient de traverser le nouveau comité que préside Christine Cardis. Car, l’été dernier, c’est bien davantage qu’un simple changement de direction qu’a vécu ce club cinquantenaire. Après l’avoir créé avec son père en 1969, puis en avoir été l’incontournable présidente depuis 1976, Marie-Rose Fernandez a en effet estimé que le moment de passer la main était arrivé.

Un lourd héritage que Christine Cardis a d’abord refusé avant de céder. «À la demande de Marie-Rose, j’avais intégré le comité du club un an plus tôt pour m’occuper uniquement d’un projet spécifique lié aux sélections cantonales juniors, explique-t-elle. Mais j’ai assez vite senti qu’elle et son mari, Jean, avaient à la fois envie et besoin de trouver des successeurs. J’ai donc fini par accepter ce défi.»

Une décision d’autant plus difficile à prendre que Christine Cardis admet ne pas connaître grand-chose au basket. «Je suis avant tout une passionnée de sport, continue celle qui travaille à l’Union internationale de patinage, et mon seul lien avec le basket, c’est ma fille, qui joue dans les équipes de jeunes d’Espérance. La présence à mes côtés d’une vraie équipe de sept personnes, dont Jessica Fernandez, a beaucoup contribué à briser mes dernières réticences.»

Ses propres expériences

Ancienne et fidèle joueuse d’ESP, Jessica Fernandez — qui n’a aucun lien de parenté avec ses homonymes — représentait une précieuse garantie de continuité pour les époux Fernandez. «Je crois que ma présence dans le nouveau comité a été un soulagement pour Marie-Rose, confie la vice-présidente. Je la connais depuis que je suis toute petite, raison pour laquelle je me sens très liée à elle et à son mari. J’ai l’impression d’assurer le lien entre le passé et le présent. Mais les choses changent et il est impensable d’imaginer que nous soyons capables de tout faire, comme eux deux qui donnaient tout leur temps et leur énergie pour ce club. Nous devons faire nos propres expériences, nous tromper aussi parfois. Puis apprendre de nos erreurs.»

«Notre principale ambition est de développer davantage encore la formation de nos jeunes» Christine Cardis, présidente d’Espérance Sportive Pully

Une volonté compréhensible de couper avec le passé qui a peu à peu incité les dirigeants actuels à se détacher de leurs prédécesseurs. «Notre principale ambition, détaille Christine Cardis, est de développer davantage encore la formation de nos jeunes. De les amener à rester au club pour ensuite intégrer les meilleures au sein de notre équipe de LNA. Avec, comme objectif avoué, d’y retrouver, à moyen terme, toujours plus de joueuses issues du club. Dans cette optique, nous avons d’ailleurs créé deux nouvelles équipes de U15 et U17. Sans oublier notre volonté de développer aussi le handisport.»

Une évolution qui nécessitera du temps. «Aujourd’hui, poursuivent les deux femmes, le contingent de LNA compte cinq joueuses du cru. Pour espérer jouer un rôle intéressant, nous avons donc dû recruter trois étrangères et quelques Suissesses en provenances d’autres clubs.» Avec des moyens qui sont très éloignés de ceux des cadors du pays. «Notre budget se situe aux alentours de 150'000 fr. , confie la présidente. Il est plus élevé que celui de la saison précédente pour la simple et bonne raison que nous avons dû engager Eldin Maksunic, un coach semi-professionnel, alors que Jean Fernandez travaillait auparavant bénévolement. La recherche de sponsors est l’un des domaines où nous devons impérativement progresser.»

Anticiper davantage

Plus encore que le présent, c’est vers l’avenir que se projettent les deux femmes. «Je le vois plutôt rose, conclut Jessica Fernandez. Après cette saison d’apprentissage, nous analyserons ce qui a bien et moins bien fonctionné. Avec l’envie de corriger nos erreurs pour progresser. Mais une chose est sûre, nous allons déjà davantage anticiper et mieux préparer la saison 2020-2021 que nous n’avions pu le faire l’été dernier.»