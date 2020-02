La suspension de Vevey Riviera est levée

La suspension à l’encontre du Vevey Riviera Basket, prononcée la semaine passée, a été levée vendredi par la fédération helvétique. Dans un communiqué, Swiss Basketball s’est déclaré «heureux» de voir «l’équipe réintégrée dans le championnat et prendre part à la rencontre agendée dimanche aux Galeries du Rivage contre Lugano». Le club vaudois, qui avait annoncé la veille s’être acquitté de sa dette envers la fédération, va donc poursuivre sa saison du mieux qu’il le pourra – il est actuellement 6e de SB League.

«Il nous manque environ 130'000 francs pour couvrir le budget de l’exercice en cours, nous vivons un peu au mois le mois, mais nous allons le faire», déclare le président Nathan Zana. L’homme qui avait repris le club vaudois fin juillet, alors que celui-ci menaçait de couler, se veut rassurant et déterminé. Mais il ne cache pas son courroux à l’encontre de la ligue et des frais administratifs importants qu’elle exige des clubs: environ 70'000 francs par saison pour l’inscription, l’arbitrage, les licences, etc. Sur un budget d’un demi-million dans le cas veveysan, cela pèse énormément.

«Nous pouvons le comprendre, mais les choses sont ainsi depuis une dizaine d’années, il n’y a rien de nouveau pour les clubs», contre-argumente Valère Bula, responsable des compétitions de Swiss Basketball, qui met en avant le souci de respecter l’égalité de traitement entre clubs. Nathan Zana, qui souligne à quel point «la Ligue était bien contente de [le] voir reprendre le club cet été», aurait aimé davantage de soutien et de solidarité. Le combat continue dès dimanche aux Galeries du Rivage face aux Lugano Tigers, sur le parquet comme à côté.

Simon Meier