Le déclic pour les Los Angeles Lakers?

Il y a des victoires qui peuvent vous relancer une saison. Après un mois de janvier tout bonnement horrible sur le plan comptable avec une flopée de défaites dues, en partie, à l'absence de leur superstar LeBron James, les jeunes Lakers ont vécu la dernière semaine avant la fermeture du marché des transferts avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

En partance des New Orleans Pelicans après avoir demandé son transfert, Anthony Davis était clairement la cible des dirigeants californiens. Le président Magic Johnson a eu beau proposer toutes ses pépites - ou presque - en échange, la franchise de la ville de Louisiane a refusé de céder sa star. De retour sur les parquets vendredi, les Lakers ont montré que les rumeurs étaient oubliées et ont fait tomber les Boston Celtics dans leur salle (129-128).

Ironie de l'histoire, c'est Rajon Rondo, champion avec les Celtics en 2008, qui a inscrit le panier de la victoire à la dernière seconde sur une action qui relève du miracle! «C'est toujours étrange de revenir dans cette salle, c'est là où tout a commencé pour moi», a-t-il concédé. Pour son troisième match depuis son retour de blessure, LeBron James a marqué 28 points, pris 12 rebonds et distillé 12 passes décisives.

Lakers trailed by six with 1:24 left before getting four clutch buckets from four different players.



