LeBron James renverse Cleveland

LeBron James s'est imposé de justesse avec les Lakers à Cleveland (109-105) mercredi pour son premier match face à son ancienne équipe depuis son départ l'été dernier pour la Californie.

Contrairement à ce qu'il s'était passé en 2010 pour son retour à Cleveland après son premier départ à Miami où il avait été conspué, chahuté et qualifié de traître, «King James» a été cette fois chaleureusement applaudi par les supporters de Cavaliers.

Un hommage vidéo lui a même été rendu en début de match, présentant ses plus belles actions et notamment son contre devenu légendaire lors de la finale 2016 contre Golden State qui avait offert aux Cavaliers le premier titre NBA de leur histoire.

Sur le terrain, les Cavaliers, en pleine reconstruction avec le limogeage de leur entraîneur Tyronn Lue, n'ont en revanche fait aucun cadeau à leur ancienne superstar.

Cleveland, dernier de la conférence Est avec seulement deux victoires en quinze matches avant ce choc, menait encore de neuf points à sept minutes de la fin du temps réglementaire (96-87).

C'est le moment que James qui avait marqué 51 points pour son retour à Miami (113-97) dimanche, a choisi pour se rappeler au souvenir des Cavaliers. Il a marqué onze de ses 32 points dans les six dernières minutes, synonymes de 10e victoire et de 7e place pour les Lakers de la conférence Ouest (10 v-7 d).

Harden offre une cinquième victoire de suite à Houston

Les Houston Rockets ont oublié leur début de saison désastreux: ils ont décroché mercredi une cinquième victoire face à Détroit (126-124) grâce aux 43 points de James Harden. Pour la première fois de la saison, les Rockets sont entrés dans le top 8 de la conférence Ouest, synonyme de qualification pour les play-offs (8e, 9 v-7 d).

Ils avaient débuté la saison avec cinq défaites en six matches, un bilan indigne d'un candidat au titre, éliminé difficilement la saison dernière en finale de conférence Ouest (4-3) par Golden State.

Depuis deux semaines, la franchise texane a retrouvé son style dominateur de 2017-18, à l'image de Harden. Le MVP (meilleur joueur NBA) en titre vient d'enchaîner trois matches à 27, 34 et 43 points, son record de la saison. Contre les Pistons dans un match très physique, il a également distillé neuf passes décisives et pris sept rebonds. Son coéquipier Clint Capela a fini la rencontre avec 27 points et 15 rebonds, tandis que Blake Griffin a marqué 37 points et capté 11 rebonds pour Détroit (5e, 8 v-7 d).

Les New York Knicks se réveillent à Boston

Les New York Knicks ont renoué mercredi avec la victoire après six défaites de suite en s'imposant 117 à 109 sur le parquet des Boston Celtics. Les Knicks, pourtant en manque de confiance, ont toujours fait la course en tête et comptaient déjà huit points d'avance après la première période.

Pour la plus grande colère de leurs supporteurs qui les ont conspués, les Celtics ont rallié les vestiaires après le 2e quart-temps avec 16 points de retard (65-49). Dans le sillage de Kyrie Irving (22 pts), Boston s'est révolté pour revenir à quatre points (110-106) à une minute de la fin du temps réglementaire. Mais un panier à trois points de Trey Burke à douze secondes de la sirène a eu raison des Celtics.

Boston n'a pas réussi à ralentir Tim Hardaway junior (21 pts) et surtout Burke, meilleur marqueur de la rencontre en sortant du banc avec 29 points en 32 minutes. Le meneur français Frank Ntilikina, toujours remplaçant, a marqué six points en 27 minutes de jeu.

Les Knicks sont désormais 12e de la conférence Est après leur quatrième victoire de la saison, tandis que Boston qui a perdu quatre de ses six derniers matches, a rétrogradé à la 7e place (9 v-8 d). (afp/nxp)