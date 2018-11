Les Warriors sont dans le trou, James colle 51 points

Le double champion NBA en titre Golden State n'a pas apprécié son périple au Texas: battus par Houston jeudi et Dallas samedi, les Warriors ont concédé une troisième défaite de suite à San Antonio (104-92), dimanche.

Golden State, de nouveau privés de Stephen Curry et de Draymond Green, blessés, n'a jamais mené face aux Spurs, portés par LaMarcus Aldridge (24 pts) et DeMar DeRozan (20 pts). Kevin Durant et Klay Thompson ont répondu respectivement avec 26 et 25 points, mais ils ont manqué de précision à l'image de leurs coéquipiers bien timorés (40,7% au tir, 19,2% à trois points).

A battle ’til the end.



See it all in tonight’s game rewind, presented by @verizon. pic.twitter.com/uWF3sMoNfF — Golden State Warriors (@warriors) 19 novembre 2018

C'est seulement la troisième fois depuis que Steve Kerr a pris les commandes de la franchise d'Oakland en 2014 que son équipe perd trois matches de suite. «On est dans le dur , il faut qu'on joue mieux, la saison est encore longue», a admis l'entraîneur des Warriors. Après cette sixième défaite, dont cinq lors de ses sept derniers matches, Golden State a abandonné la première place de la conférence Ouest à Portland (11 v-5 d).

Steve Kerr on the Warriors adversity: “We’ve lived a charmed existence...This is the real NBA.” pic.twitter.com/TW4LVpw4TU — Anthony Slater (@anthonyVslater) 19 novembre 2018

LeBron James écœure Miami

Pour son premier match sous le maillot des Lakers à Miami, LeBron James a écœuré son ancienne équipe avec 51 points et une large victoire 113 à 97, dimanche.

Encore révéré en Floride pour avoir offert au Heat deux titres NBA et quatre finales de suite entre 2010 et 2014, James n'a pas fait de sentiments. Pour la douzième fois de sa carrière, la première avec les Lakers, il a atteint le seuil impressionnant des 50 points en une soirée.

Il a distancé à lui seul Miami dès la première période en marquant 19 points et a fini la rencontre avec six tirs primés réussis et une réussite aux shoots de 61,3%. «King James» avait déjà affolé les compteurs mercredi dernier en marquant 44 points, ce qui lui avait permis de faire son entrée dans le top 5 des meilleurs marqueurs de l'histoire.

Grâce à leur superstar, les Lakers ont repris leur marche en avant, après leur lourde défaite samedi à Orlando (130-117). Ils ont remporté cinq de leurs six derniers matches et sont repassés à la 7e place de la conférence Ouest (9 v-7 d).

???? LeBron dropped 51 points tonight in Miami to go along with his 8 boards and 3 helpers #LakersWin pic.twitter.com/cSlaHlBICc — Los Angeles Lakers (@Lakers) 19 novembre 2018

James n'en a pas fini avec les retrouvailles: mercredi, il se rendra pour la première fois depuis son départ pour Los Angeles cet été à Cleveland qu'il a conduit en 2016 au titre de champion NBA.

(afp/nxp)