NBA: un nouveau festival de Clint Capela

Clint Capela s'est fait l'auteur d'une nouvelle performance de référence samedi soir. Le pivot genevois des Houston Rockets est le joueur qui a été le plus utilisé par son entraîneur Mike D'Antoni. Capela a passé 35 minutes sur le parquet, se faisant l'auteur d'un nouveau double-double (23 points et 16 rebonds), ce à quoi il faut ajouter 1 passe décisive.

La bonne performance de Capela, alliée à celles de James Harden (34 points) et Chris Paul (24 points), ont permis aux Rockets de signer une quatrième victoire consécutive face aux Sacramento Kings (132-112).

Au contraire des Houston Rockets, les tenants du titre des Golden State Warriors enchaînent les contre-performances. Privés de Stephen Curry et de Draymond Green (blessés), ils ont concédé pour la première fois de la saison deux défaites de suite. Ils se sont inclinés 112-109 à Dallas, malgré les 32 points de Kevin Durant qui a raté un panier capital dans le «money time».

Auteur d'une excellente performance défensive vendredi dans la salle des Phildelphia 76ers, Thabo Sefolosha n'est pas entré sur le parquet samedi. Son équipe du Utah Jazz s'est imposée 98-86 dans la salle des Boston Celtics.

