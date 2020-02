Nyon BBC se replace dans la course aux play-off

Et si le BBC Nyon, néo-promu en SB League, disputait les play-off? Cette question qui aurait fait sourire le plus optimiste des supporters dans l’entourage du club en début de saison n’a aujourd’hui rien de saugrenu. Alors qu’il ne reste plus que trois matches du tour préliminaire avant une phase intermédiaire de cinq parties, l’équipe du Rocher s’est replacée, ce dimanche, dans la course des équipes qui joueront en mars le titre.

La formation de La Côte s’est imposée 74-70 devant 400 spectateurs et à l’énergie face aux Bâlois de Starwings. Ce précieux succès permet aux hommes d’Alain Attallah de rejoindre au classement leur adversaire du jour mais aussi Lugano et Pully-Lausanne qui comptent également 25points, un de moins que Vevey Riviera et Boncourt aussi concernés par cette bataille.

Cheikh Sane fait tourner le match

Après avoir été menés de dix longueurs à la 15e (23-33), les Vaudois ont fini par trouver la solution au faux rythme dicté par le visiteur. Alors qu’il rongeait son frein sur le banc pour préserver une cheville endolorie, le Sénégalais Cheikh Sane a fait tourner le match dans la peinture, en captant 19 rebonds dont 11 en zone offensive.

Les Nyonnais, qui menaient de huit points (72-64) à 30 secondes de la fin, ont pu bénéficier de l’expérience de N’Doye Maleye (auteur de 27points), surtout dans les ultimes instants d’une partie indécise avec un ballon devenu de plus en plus chaud dans des mains qui se sont mises à trembler...

Dans les autres rencontres de cette 19e journée, Pully Lausanne s’est également imposé devant 375 spectateurs face à Swiss Central sur ce même score de 74-70 grâce notamment aux 21 points de Garrius Holloman alors que Vevey Riviera a pour sa part sombré à Massagno, 93-68.

A Fribourg le choc au sommet

Sur les autres parquets romands, Fribourg Olympic a difficilement battu les Lions de Genève lors du choc au sommet. Ces derniers menaient même à la mi-temps, mais la machine fribourgeoise s’est alors mise en route, notamment sous l’impulsion de Jurkovitz et Pollard. Au classement, les Genevois reculent à la troisième place, alors qu’Olympic consolide son rang de leader. Vainqueur in extremis 76-78 dans le chaudron de Boncourt, Union Neuchâtel est deuxième à une unité du champion. Vivement les play-off...