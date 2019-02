Riviera gagne; Pully proche de l'exploit

Plus proche du 3x3 que du basket classique, la partie entre deux prétendants à la 6e place du classement, si précieuse après les deux premiers tours, a régalé le public par la rapidité et l’intensité des actions offensives. Le match n’a duré que 80 minutes, pause comprise. C’est tout dire du tourbillon qui a emporté les 800 spectateurs.

Les Riviera Lakers ont passé l’épaule au début du quatrième quart, grâce à deux tirs primés consécutifs réussis par Tshi Kashama et par un troisième asséné par Ronald March. En quelques secondes, le score a passé de 58-56 à 67-56. Les Boncourtois ne s’en sont jamais relevés. D’autant plus que Vincent Gaillard y a également mis du sien derrière l’arc, une minute plus tard, via deux nouveaux tirs à trois points.

Grâce à cette victoire, la huitième de la saison, les joueurs de Vladimir Ruzicic grimpent à la cinquième place du classement. Un rang inespéré, si l’on sait que les Riviera Lakers disposent de l’un des plus petits budgets de LNA.

Pully n'a pas démérité face au champion de Suisse en titre. Loin s'en faut. Les Pulliérans ont même cru à l'exploit jusqu'au dernières secondes. Mais les 22 points de Jonathan Wade n'ont pas été suffisants face à la pronfondeur de banc d'Olympic. Contre une équipe qui vient de terminer sa campagne européenne, les Foxes ont prouvé que malgré leur 10e place, ils possédaient de vraies qualités.

Union Neuchâtel, de son côté, s’est imposé au finish à Lugano. Les Neuchâtelois ont pu compter sur un excellent Brandon Brown (26 points) pour se défaire des Tessinois en fin de rencontre. Ce succès permet aux pensionnaires de la Riveraine de conserver leur place dans le Top 3 dans le sillage de Genève et Fribourg.