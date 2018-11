Un Clint Capela de tous les records

Clint Capela ne cesse de progresser en NBA. Vendredi soir face à Detroit, le Genevois a amélioré cinq statistiques personnelles dont le nombre de points marqués dans un match (29). Les Rockets se sont malgré tout inclinés en prolongations (116-111), mettant un terme à une série de 5 victoires consécutives.

Les Texans avaient arraché les prolongations dans une dernière minute de jeu surréaliste à la Little Caesars Arena. Les Pistons ont fait la différence dans cette période supplémentaire grâce à un Blake Griffin intenable (28 points), qui a posé beaucoup de problèmes à Clint Capela en défense.

Néanmoins, le Genevois a effacé plusieurs records personnels. En plus de ses 29 points marqués, il a passé 43 minutes sur le parquet, capté 12 rebonds offensifs (21 au total), réussi 14 tirs (sur 21 tentatives).

Sefolosha efficace

Thabo Sefolosha a retrouvé les parquets avec Utah. Laissé sur le banc face aux Sacramento Kings mercredi, le Vaudois a fait une entrée remarquée contre les Los Angeles Lakers, malgré la défaite des siens (90-83).

Le premier joueur suisse de NBA a cumulé 7 points (avec un 2/2 au tir) et 4 rebonds. Sefolosha a momentanément quitté ses coéquipiers pour des douleurs à la nuque avant de revenir au jeu.

Thabo Sefolosha tweaked his neck in the first half, but he's available to return