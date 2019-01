Une troisième Coupe de la Ligue pour les Lions

Les Lions de Genève ont fêté leur troisième victoire en Coupe de la ligue dimanche à Clarens.

Les Genevois se sont imposés contre Massagno (67-53) au terme d’une finale qui a basculé juste après la pause. Les hommes de Vedran Bosnic ont longtemps souffert face aux Tessinois, surprenants tombeurs des favoris Fribourg Olympic en demi-finale.

Massagno a bousculé le leader du championnat grâce à un excellent Jules Aw (19 points). Mais les Lions, poussés par leur bouillant entraîneur, ont réagi à l’approche de la mi-temps. Le tir primé de Derrick Colter sur le buzzer leur a même permis de passer en tête avant de rentrer aux vestiaires (31-29). Presque inespéré.

Le tournant du match

Ce panier a été le tournant du match. La machine genevoise était dès lors inarrêtable. L’écart est monté jusqu’à 16 points dans le troisième quart (53-37). La réaction tessinoise aura eu le mérite d’amener un peu de tension en fin de match, mais le mal était fait pour Massagno.

Genève remporte ainsi le premier titre majeur de la saison, mettant fin à la suprématie de Fribourg Olympic qui avait réussi le triplé l’année dernière. Les deux formations phares du pays vont certainement se retrouver plus tard cette saison et croiser le fer en Coupe de Suisse et lors des play-off du championnat.

(nxp)