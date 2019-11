Union NE savoure des moments privilégiés

Au terme des matches de samedi, Union NE est le nouveau leader de LNA masculine (Swiss Basket League). Les Neuchâtelois se sont imposés 69-86 sur le parquet de Nyon, non sans avoir été accrochés durant la première période (34-38).

Dans sa salle du Reposieux, le BBC Monthey, lui, s’est fait surprendre 77-80 par les Tessinois de Massagno. Les Chablaisiens semblaient pourtant s’acheminer vers un succès aisé en menant de 9 points (49-40) après les deux premiers quarts-temps.

Vevey a pour sa part signé une belle «perf» face aux Tigres luganais. Cette victoire 89-92 permet d’ailleurs aux basketteurs de la Riviera, désormais septièmes, de dépasser leurs adversaires du jour au classement.

Dimanche (coup d’envoi à 16h00), FR Olympic aura l’opportunité de reprendre le leadership du championnat. Les Fribourgeois partiront en tout cas largement favoris face aux Bâlois de Starwings. Le derby entre Pully-Lausanne et GE Lions - qui commencera également à 16h00 - promet un duel équilibré, alors que Boncourt et Swiss Central en découdront dès 17h00 dans le Jura. Les deux protagonistes ferment la marche de la hiérarchie.

Elfic remporte le choc au sommet

La LNA féminine est plus serrée que jamais. Une véritable boîte de sardines! Et ce ne sont pas les matches de samedi soir qui ont échappé à la règle. Sur son parquet, Elfic FR a remporté 68-61 le choc au sommet du jour face à Troistorrents. Les Fribourgeoises se retrouvent en tête du classement à la faveur de ce succès, à égalité - 6 matches, 10 points - avec Pully et GE Elite. Les deux formations étaient justement opposées, samedi, et les Genevoises l’ont emporté 65-75 sur le parquet pulliérain.

Nyon s’est pour sa part offert une belle promenade de santé au Tessin. Les joueuses de la Côte ont écrasé Riva 56-81. Hélios VS, enfin, a ramené 2 points (65-78) de son périple à Aarau.