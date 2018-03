Washington au bout du suspense

Washington a effacé un déficit de 20 points pour s'imposer mercredi sur le parquet de Boston au terme d'une double prolongation 125 à 124.

Menés 51-31 en deuxième période par les Celtics, décimés par les blessures, les Wizards ont arraché l'égalisation à trois secondes de la fin du temps réglementaire grâce à un panier à trois points de Jodie Meek.

En prolongation, Washington a pris rapidement le large, mais Boston est revenu et aurait pu s'imposer grâce à son «rookie» Jayson Tatum qui a égalisé (115-115) à trois secondes de la sirène, puis a raté le lancer franc sifflé pour une faute commise lorsqu'il a marqué son panier.

Washington, porté par Bradley Beal (34 pts), est reparti de plus belle lors de la 2e prolongation et a rapidement compté six points d'avance pour signer sa 39e victoire en 69 matches.

Deuxième de la conférence Est, Boston, privé notamment de son meneur Kyrie Irving, laissé au repos, de Marcus Smart et d'Al Horford, a concédé sa deuxième défaite de suite, la 22e de la saison. (afp/nxp)