Xavier Paredes: «Oui, BBC Nyon va jouer en LNA»

Le BBC Nyon évoluera en LNA la saison prochaine. Si ce n'est pas encore officiel, il y a 99% de chance que le club réunisse les fonds nécessaires pour rejoindre l'élite. C'est le président Xavier Paredes qui l'a laissé entendre ce samedi après-midi au collège du Rocher où les héros, devenus champions de LNB la semaine passée à Meyrin, sont allés montrer leur trophée à leurs fidèles supporters.

«Grâce à notre action de crowdfunding où on a sollicité les Nyonnais, on a déjà récolté la moitié de la somme espérée, se réjouit l'ancien joueur. Et il nous reste encore 35 jours pour y parvenir.» Cela permettra notamment aux dirigeants de réunir un montant proche de 20 000 francs pour s'acquitter du supplément d'inscription par rapport à la LNB pour jouer au plus haut niveau. «Après, avec le sponsoring, cela devrait être OK.» Avec un budget de environ 450 000 francs comprenant également le mouvement jeunesse, le BBC Nyon compte bien conserver une majorité de son contingent (huit ou neuf éléments) en y ajoutant,« idéalement», deux étrangers supplémentaires pour disposer quatre mercenaires. «On va également recruter deux joueurs suisses en plus et y intégrer des jeunes», renchérit Xavier Paredes. Une discussion est prévue prochainement avec son coach, Alain Attallah, qui se trouve sur la même longueur d'onde. «On va prospecter dans les clubs que l'on connaît», sourit le président alors que la fête pouvait commencer au Rocher qui renaît à l'ambition.

(nxp)