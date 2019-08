Beaucoup trop maladroite, la Suisse a perdu gros au Portugal

Au terme d’une rencontre au cours de laquelle l’équipe de Gianluca Barilari n’a jamais été capable de réagir, la sélection nationale a perdu une bonne partie de ses espoirs de qualification pour l’Euro 2021. Dans ce groupe de trois équipes, il faut désormais que les planètes s’alignent si les Helvètes veulent poursuivre leur route. Jugez plutôt.

Samedi, l’Islande devra impérativement battre le Portugal, tandis que la Suisse, elle, devra ensuite dominer les Nordiques mercredi prochain à Montreux. Dans cette éventualité, ce serait le différentiel de points qui départagerait les trois équipes. Et c’est peu dire que la gifle reçue ce mercredi à Sines n’arrange rien. Et dire que c’est cette même formation qui avait tenu tête quelques jours plus tôt à l’Islande, une équipe fondamentalement bien meilleure que le Portugal.

Un départ idéal

Après un départ idéal (10-0), les joueurs à croix blanche semblaient pourtant avoir pris cette rencontre par le bon bout. Mais ensuite, ils ont fait preuve d’une maladresse contagieuse. Ils auraient probablement raté l’Atlantique s’ils avaient voulu y jeter un caillou. Après le 5/7 initial, la Suisse n’a rentré que 44% de ses shoots (29/65). Si l’on ajoute à cela un nombre de pertes de balles incalculable et un triste 4/18 à trois points, Clint Capela et Cie n’avaient aucune chance de ramener autre chose qu’une lourde défaite de Sines.

«Plus le match avançait et moins nous arrivions à conserver une cohésion d’équipe, a admis Jonathan Kazadi. C’est comme si tout le monde voulait marquer son panier pour aider l’équipe. Mais c’est justement l’exact contraire qu’il faut faire. Respecter la structure mise en place.» Le meneur de jeu de l’équipe de Suisse a dû jouer tant et plus (34 minutes) en raison du manque de profondeur criant à son poste. Un casse-tête que Gianluca Barilari n’est pas parvenu à résoudre.

«Les nombreuses pertes de balle sont aussi dues au problème que nous rencontrons à cette position.» Le Genevois Jérémy Jaunin aurait fait un bien fou, dans ces circonstances tant Kazadi, excellent tout au long de cette campagne, a paru exténué après avoir passé plus de quinze minutes consécutives sur le parquet.

Mercredi prochain, la Suisse jouera quoi qu’il arrive son dernier match contre l’Islande avec une envie de revanche. Elle voudra oublier la défaite d’un point, samedi à Reykjavik. Et si par hasard il venait à y avoir de l’enjeu, les Helvètes auront à cœur de prouver quelque chose.

«Pas digne de nous»

«Ce que nous avons réalisé ici n’est pas digne nous. Nous sommes capables de faire beaucoup mieux, a poursuivi Kazadi. Que le match ait de l’enjeu ou non, nous avons un public qui attend de nous une réaction. Et, dans le vestiaire, c’est également ce qui prédomine malgré la déception du moment.»