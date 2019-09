Belinda Bencic écrit sa propre histoire

Boule de nerfs, Belinda Bencic a fêté sa première demi-finale du Grand Chelem en bondissant dans tous les coins, comme les balles sorties de son tennis enchanteur, et en remerciant son père, qu’elle venait de gronder pendant deux heures. «BB» marque l’histoire du tennis suisse, à un moment où il avait sans doute bien besoin d’un remontant, mais c’est d’abord une histoire de famille qu’elle concrétise, en accomplissant son destin de championne éprouvette.

Vainqueur de Donna Vekic 7-6 (7/5) 6-3, elle dira sobrement: «Bien sûr, j’ai toujours rêvé de ce moment, mais on ne peut jamais savoir s’il arrivera. J’ai fait du chemin.» Entre une frondeuse qui aime jouer vite et une fonceuse qui aime frapper fort, le duel a oscillé en équilibre précaire d’un léger ascendant à un autre, avec son lot d’imprudences et, souvent, de fautes. Ces deux-là n’ont pas toujours les moyens de leur tennis résolument proactif, mais c’est en revendiquant cette ambition qu’elles ont acquis des aptitudes aussi singulières, élevées et complètes. Chez Bencic, plus encore, des compétences nouvelles, notamment la capacité d’accélération en coup droit et l’efficacité au service où, au-delà d’une tendance à forcer, elle découvre les joies du relâchement (huit aces).

Ces progrès dans des domaines jusque-là problématiques témoignent d’une vraie éthique de travail. Forte d’un tennis plus agile, Bencic a fini par mettre la main sur la rencontre; mais Donna Vekic peut se mordre la sienne d’avoir aussi mal servi pour le gain du premier set, à 5-4. Avant cette offrande, «BB» s’agaçait des trajectoires rasantes et, entre deux remontrances à son père, passait des brossées aux ramasseurs de balles. «Je suis toujours aussi nerveuse», s’est-elle esclaffée.