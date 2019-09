Belinda Bencic en démonstration

L’aversion de Belinda Bencic pour l’entraînement n’a d’égale que son amour de la compétition, et cet amour qui s’épanouit dans le péril échappe à l’empathie du plus grand nombre, comme semblait le dire Lindsay Davenport: «Rares sont les joueuses à monter sur ce Central avec un tel entrain.» C’est vrai,

il fallait du cran, mais aussi un esprit mutin et joueur, pour entrer dans le plus grand stade du monde avec des trépidations d’écolière, puis en ressortir hilare, sur quelques pas de danse, après avoir déclassé la tenante du titre et idole «locale» Naomi Osaka (7-5 6-4).

Ragaillardie par sa victoire sur la baby girl Coco Gauff, la Japonaise a trouvé face à elle une adversaire autrement moins émotive, seulement pressée d’en découdre, douée d’une tout autre intelligence de jeu, avec encore et toujours cette prise de balle précoce comme on n’en fabrique plus que dans les hangars de Wollerau, sous la houlette de Mélanie Molitor.

À la relance, Belinda Bencic (WTA 12) a parfaitement contré la première balle adverse, dont elle a tiré un ascendant immédiat à l’échange. Au service, elle a relevé ses statistiques à des niveaux inédits (82% des points sur première balle). «J’ai beaucoup travaillé et progressé sur ce point», avoue la Saint-Galloise. Prise de vitesse, sans plan B, Naomi Osaka a subi une domination propre et nette, du début à la fin. «J’étais contente qu’il pleuve et que nous jouions en indoor, a rigolé Belinda Bencic. Je ne sais pas pourquoi mais je me sens plus à l’aise dans ces conditions. Le stade, l’ambiance, tout le reste, je n’ai pas vraiment regardé, j’étais concentrée sur le match.» En quart de finale l’attend son amie Donna Vekic (WTA 23), autre talent précoce du tennis féminin.