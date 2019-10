Ces stars qui cèdent à l'exhibition

Alors que David Goffin jouait sa place au Masters entre les murs du rudimentaire deuxième court des Swiss Indoors, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont rempli jeudi la Barys Arena d’Astana pour une exhibition mammouth. La comparaison est volontairement caricaturale. Elle souligne néanmoins une tendance lourde. Le tennis, son calendrier figé et son incapacité chronique à aller chercher des nouveaux publics, a besoin d’air. Les meilleurs joueurs et leurs agents l’ont compris. Ils ont relancé le trend des exhibitions.

Jugez plutôt. Après avoir affronté John Isner à Tokyo le 14 octobre, Roger Federer enchaînera une tournée frénétique en Amérique du Sud juste après le Masters: Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Mexico et Quito en six jours (19-24 novembre). Puis le Bâlois fera halte trois jours à Hangzhou fin décembre avant de quitter Melbourne pour le «Match for Africa 6» avec Nadal le 7 février au Cap. Stan Wawrinka, lui, coupera sa préparation pour aller à Riyad défier Medvedev, Goffin et Fognini du 12 au 14 décembre. Le compte est facile: les quatre meilleurs joueurs du monde et la moitié du top 15 joueront donc pour le plaisir et l’argent avant l’Open d’Australie. Or, dans le cas de Federer, ce pensum durera dix jours.

Promouvoir le sport

«Il y a vingt ans, tout le monde jouait des exhibitions et je me suis rendu compte que j’en ai assez peu fait, explique le Bâlois. On a vu que je remplissais facilement des stades (ou des arènes comme à Mexico). C’est l’occasion pour moi de promouvoir le sport dans des marchés différents en changeant de décor. J’adore revenir pour la vingtième fois à Bâle. Mais ces exhibitions me procurent d’autres frissons, elles me touchent différemment.» «RF» ne s’en cache pas: les exhibitions remplissent les caisses et l’album souvenirs. À égalité? Ceux qui ont accompagné les Federer père et fils lors du «Gilette Tour 2012» savent que le dernier argument pèse (presque) autant que le premier.

Mais les exhibitions font aussi grincer des dents. Est-ce défendable d’être la marionnette du «soft power» saoudien? Est-ce bien raisonnable d’empiler les kilomètres et les efforts en pleine plage de récupération? Et est-ce malin de court-circuiter son employeur principal? «Je trouve anormal de jouer une exhibition lors d’une semaine de tournois, fulmine Edwin Weindorfer, le directeur de l’Open de Vienne. En plus, Djokovic et Nadal sont membres du conseil de l’ATP. Mais bon, ils ont obtenu l’aval de Chris Kermode.» Et quid de la fatigue? «Mais ce sont des vacances», a répondu Alexander Zverev au «Tages-Anzeiger» mardi avant d’être éliminé «sans jus» le soir même. «Je pars en tournée avec Federer pour avoir du plaisir et visiter des nouveaux pays.»

«Roger peut choisir»

Soit. Pour ne pas trop slalomer entre les contradictions, chaque joueur ferait bien d’adopter un «code de l’exhib». Sauf qu’un «Sascha» Zverev, nouveau venu chez «Team 8», doit surtout suivre le rythme du patron. Et Stan Wawrinka? «Roger peut choisir, tout le monde est prêt à l’accueillir. Pour les autres, on attend un peu les offres. J’ai toujours eu la même ligne: si une exhibition ne risque pas de péjorer mes performances sur le Tour, je ne m’en prive pas. Or, mi-décembre, cela me fera jouer des matches au cœur de ma préparation.» Une solution idéale, comme toujours sur le papier. Sauf que la moins bonne saison de la «dynastie Federer» reste 2013; celle qui avait suivi le «Gilette Tour».