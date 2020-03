Charlotte Chable n’a pas fini de se battre contre la poisse

Parfois, Charlotte Chable aimerait rembobiner le film de sa vie. Revenir en 2015 par exemple, année où le jeune talent explose aux yeux du grand public: 15e aux Mondiaux de Beaver Creek, puis 9e en Coupe du monde à Aspen. «J’aimerais comprendre dans quel état d’esprit j’étais à ce moment-là, précise la Vaudoise de 25 ans. Retrouver l’insouciance de mes 20 ans qui me permettait de skier de manière libérée et décomplexée.»

Charlotte Chable nous accueille dans le chalet familial à Villars. On est mardi. La neige tombée pendant la nuit a recouvert le balcon d’un épais manteau blanc et le soleil fait scintiller les cristaux. La journée est parfaite mais les skis de la Vaudoise sont restés dans la cave. Elle vient de se faire enlever en matinée les points de suture suite à une opération en urgence d’une crise d’appendicite une semaine plus tôt. «C’est anodin par rapport à ce que j’ai déjà vécu, sourit Charlotte. Une jeune Suissesse s’est fracturé le tibia et a été emmenée à l’hôpital avec moi, ça m’a permis de relativiser.»

Le nouveau coup d’arrêt arrive pourtant à un moment crucial d’une saison déjà compliquée. Six courses de Coupe d’Europe en huit jours devaient lui amener de la confiance et de précieux points. «On dit aussi que l’appendicite peut être provoquée par un trop-plein d’émotions et à des sentiments refoulés, souligne la jeune femme. Peut-être est-ce lié aux mauvais résultats qui me rongeaient et que mon corps m’a donné un signal pour que je respire un coup et prenne les choses de manière plus détendue.»

L’aide de l’hypnose

À force de manger son pain noir, la Vaudoise a fait de la résilience un art de vivre. Et le mot «retour» est devenu un leitmotiv au fil de saisons bien plus souvent blanches que dorées. Trois déchirures des ligaments croisés du genou, une fracture de la cheville puis du pied auraient eu raison de beaucoup de carrières. Pas de celle de Charlotte Chable, pas maintenant. La slalomeuse a pourtant déjà tout essayé pour retrouver le sommet.

En 2018, elle n’hésite pas à financer de sa poche un été en Nouvelle-Zélande, pour enchaîner les épreuves et retrouver la gagne. Elle devient une machine physiquement, ne comptant plus ses heures dans les salles de force. Et découvre l’été passé l’hypnose, grâce à un travail spécifique avec un coach mental. «Cela m’a permis de retrouver le plaisir de skier en compétition en début de saison, sentiment que je n’avais plus ressenti depuis ma troisième opération au genou en janvier 2017, raconte-t-elle. Grâce à l’hypnose, ma peur de me blesser s’est dissipée et mon état d’esprit dans le portillon de départ a changé.»

La skieuse s’élance alors plus libérée et passe tout près d’un gros coup à Killington (États-Unis), où elle enfourche alors qu’un top 10 lui tendait les bras. Reviennent alors les éliminations et disqualifications qui s’enchaînent au fur et à mesure des slaloms de Coupe du monde. «Ça cogitait énormément dans ma tête et j’avais de la peine à dormir la nuit», confie-t-elle. Les doutes la gagnent à nouveau, son besoin de marquer des points sur le cirque blanc – elle n’est plus entrée dans les trente en slalom depuis mars 2016 – devient une obsession qui la bloque au départ. Sa tâche est rendue encore plus ardue par des numéros de dossard toujours plus élevés. «En t’élançant avec le 45, un rail s’est formé et il y a des trous sur la piste, raconte la Villardoue. Tu es obligée de suivre la trace qui ne te correspond pas forcément, ton ski est tapé dans tous les sens et la moindre erreur te fait sortir. Sans possibilité de corriger la trajectoire, tu perds rapidement le rythme et deux à trois secondes.»

Sentiment d’injustice

Le visage toujours souriant de la Vaudoise se ferme lorsqu’elle évoque l’idée de tout arrêter qui a traversé son esprit pour la première fois de sa carrière cette année. Elle raconte son sentiment d’injustice et sa difficulté à voir briller en Coupe du monde des skieuses qu’elle battait il y a cinq ans. Reléguée dans le cadre B de Swiss-Ski, elle a vu ses contrats de sponsoring être divisés par deux. «Je ne fais clairement plus partie des priorités, mais je l’accepte, rajoute la skieuse, qui a commencé un bachelor en communication, à distance, il y a deux ans. Je sens aussi que beaucoup de personnes n’y croient plus autour de moi.»

Malgré les difficultés, Charlotte Chable reste déterminée, convaincue qu’elle est capable de se lâcher. Elle se projette déjà sur les skis et les championnats de Suisse de slalom en avril. «J’aime trop ma vie de skieuse pour arrêter. Je me bats pour être en harmonie avec l’athlète que j’aimerais être. Je suis encore prête à me battre et j’arrêterai quand cette flamme aura disparu.»