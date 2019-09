Chiche que Federer est capable de jouer jusqu’à quarante ans

Il y a une année, John Millman débarquait avec trois fois rien dans son futal, gueule efflanquée de baroudeur, gentil Aussie façon Crocodile Dundee. Comme une comédie de Broadway, il devenait le héros de la ville «où l’on s’endort pauvre et se réveille riche», selon une rengaine que l’on fredonne encore dans les caves à jazz, tard, les soirs de trop-plein. Sensation à l’US Open, son nom en grand sur les néons de Times Square, titre accrocheur: l’homme qui a eu la peau de Roger Federer.

Mardi minuit, heure du crime de lèse-majesté à New York, ce fut le tour d’un autre héros, celui que les grands clercs avaient baptisé «Baby Fed», il y a dix ans, au prétexte d’une ressemblance soigneusement étudiée avec la capillarité et le revers de «Papy Fed» - dans un ordre à définir. Pour la première fois en huit confrontations, dont sept sur surface dure, Grigor Dimitrov a tué le père. Avec maestria: 3-6 6-4 3-6 6-4 6-2.

«Je m’en relèverai»

Il y a une année, par 80% d’humidité, on disait que cette chaleur aurait pu le tuer et ce n’était plus de son âge de jouer les héros, qu’il fallait arrêter maintenant, surtout quand on a de si beaux enfants. Mardi soir, par une température fraîche et agréable, Roger Federer a sollicité des soins et disparu dans les vestiaires, devant une haie de supportrices en larmes. C’est comme si, brusquement, un ange pouvait saigner, qu’il était soumis aux affres de la malfaisance ordinaire.

Est-ce l’âge, vraiment, cette fois? Est-ce New York qui, avec sa frénésie et son boucan jusqu’à point d’heure, l’empêche de bien travailler, sinon de gagner, depuis onze ans? Roger Federer n’en a pas dit maux. Seulement quelques douleurs contraignantes: «Je me suis bloqué la nuque à l’échauffement. J’étais capable de jouer. À aucun moment je n’ai envisagé l’abandon (ndlr: salut Djoko). Mais quand vous avez mal, vous vous sentez mal, c’est comme ça que je l’ai vécu du début à la fin.»

Il n’en demeure pas moins la réalité d’un duel où, à l’exception des quatre premiers jeux, Roger Federer fut souvent mené au score et dominé à l’échange, manipulé par un Dimitrov épatant de fiabilité technique et tactique. «Papy Fed» en est devenu passif, presque timoré, et a même réussi à énerver Mirka. Il l’admettait lui-même: «Je n’ai jamais réussi à trouver mon rythme ni à me sentir à l’aise. Dans le passé, j’ai toujours dominé Grigor du fond; pas cette fois. J’aurais voulu être plus agressif. De manière inconsciente, j’ai reculé loin derrière ma ligne, où j’ai subi le jeu. J’ai lutté contre ce réflexe, mais je n’ai pas réussi à le vaincre.»

Et tandis que la foule battait le rappel pieusement, pas pressée, pas de problème s’il faut attendre une année, Roger Federer confessait une déception profonde qui, en conférence de presse, n’était pas loin de lui sortir par les yeux: «Je suis très déçu car j’avais l’impression de bien jouer dans ce tournoi, après deux premiers tours un peu scabreux. J’ai laissé passer ma chance d’avoir trois jours de congé pour soigner ma nuque. Vendredi, je suis sûr que la douleur aurait pratiquement disparue. Je ressens une grande déception, forcément.»

Le fait que son élimination fasse sensation, toujours, est la preuve la plus éclatante des attentes élevées qu’il continue de susciter. Ce n’est pas un grabataire que l’on a soigné pour un vilain torticolis (allez, allez…), en ayant peur que le moindre craquement lui soit fatal, mais un favori de l’US Open depuis bientôt vingt ans. Rien ne changera tant qu’il sera là, aussi loin que son corps le portera. «J’ai la conviction de pouvoir encore gagner des Grand Chelem. Je suis déçu mais je m’en relèverai. Rien de grave, je vais bien», a-t-il promis au bout de la nuit.

«Si Mirka n’en a pas marre»

Il les a tous à l’usure, il le sait, les autres le savent aussi. Millman a retrouvé depuis longtemps le prolétariat des arrière-courts, où l’on se couche pauvre et se réveille courbaturé. Djokovic a quitté New York avec le bras en écharpe. Zverev est parti sans dire au revoir, dans une indifférence à peine polie.

Et puisque toute vérité est bonne à dire, du moment que c’est en Schwyzerdütsch, «de Rodgeur» a confié dimanche à nos confrères alémaniques qu’après tout ça il n’excluait pas de jouer jusqu’à 40 ans, «pourquoi pas»? «Il y a deux ou trois ans, quand j’avais mal au dos et que je devais rabattre le siège de ma voiture, je ne l’aurais pas envisagé. Mais maintenant que je suis en bonne santé, et si Mirka n’en a pas marre de cette vie, je peux tout imaginer.»

Et dans une année, que se passera-t-il?