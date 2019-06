Ciel, dis-nous quelle course tu nous promets

Que les esprits sensibles se rassurent: personne n’a oublié cette règle de base, que l’on enseigne dès le plus jeune âge: n’utilisez jamais un appareil électrique lorsque vous prenez votre bain! Et pourtant, ce samedi qui marque une nouvelle date importante de l’histoire des sports motorisés dans notre pays – une course comptant pour le championnat du monde de Formule E, électrique –, le risque de pluie prévu au moment du départ (18 h) est de 60%; il est même plus élevé soixante minutes plus tôt. C’est dire que le circuit de 2750 mètres tracé dans les rues de Berne, notamment la descente vers la fameuse fosse aux ours, devrait être très glissant: «Sous la pluie, si l’on ne parle que de l’aspect dynamique du problème, il n’y a pas une grande différence entre une monoplace traditionnelle et une voiture de Formule E», explique l’Aiglon Sébastien Buemi.

Vainqueur pour la deuxième fois d’affilée des 24 Heures du Mans il y a une semaine, champion du monde de Formule E en 2016, le Vaudois rêve bien sûr d’un succès à domicile: «Mais il y aura un gros challenge, le temps, reprend Buemi. Même sur le sec, l’adhérence de nos voitures n’a rien à voir avec les autres formules. Et comme tous les circuits sont urbains, soit sur des revêtements que l’on ne peut comparer avec ceux des tracés permanents, les pièges sont innombrables. Plaques d’égouts en fer, mais aussi lignes de peintures de tout genre. Il faut s’adapter.» Et essayer, idéalement, de partir devant. Pour mieux voir, mieux anticiper.

«Ne pas finir dans le zoo»

Quatorze virages, des dénivelés beaucoup plus impressionnants qu’ailleurs, le tracé bernois devrait logiquement être le théâtre de nombreux faits de course. Spécialement si la pluie est bien là: «Rouler sous l’eau avec ces voitures est très particulier», explique le Genevois Edoardo Mortara, vainqueur à Hong Kong le 10 mars dernier et coéquipier, chez Venturi, d’un certain Felipe Massa. «Il y a beaucoup plus de paramètres à gérer que sur une voiture de course traditionnelle. Nous utilisons des réglages électroniques différents, notamment pour le freinage. Et c’est un élément clé, en raison de la récupération d’énergie.» La descente vers la fameuse et mondialement connue fosse aux ours? «C’est sympa, reprend le Genevois. J’espère juste ne pas finir dans le zoo», rigole-t-il. Mortara, comme tous ses collègues, a beaucoup travaillé sur simulateur pour apprendre un circuit que les pilotes ont découvert vendredi en fin d’après-midi, pour 30 minutes de shakedown (séance de réglages): «Ma famille, mes amis seront là. Et c’est bien la première fois de ma vie que je me suis rendu à une course… en train», sourit Edoardo.

«Profiter, c’est le but»

Les deux pilotes suisses de la discipline savent qu’ils vont vivre un moment forcément particulier: «Zurich, l’an dernier, c’était extraordinaire. Berne, c’est encore plus proche de mon domicile, alors j’essaie de profiter au maximum de chaque moment», précise encore Sébastien Buemi. Un moment unique dans une carrière, rapport bien sûr aux spécificités des sports mécaniques dans notre pays et à cette interdiction d’y organiser des courses en circuit à caractère public. Même si, comme pour la Formule E, des autorisations exceptionnelles peuvent être données: «Profiter, c’est vraiment le but, car je ne suis pas sûr qu’on reviendra rouler ici un jour», ajoute l’Aiglon.

Un moment unique. Et une question: ciel, dis-nous quelle course tu nous promets! (nxp)