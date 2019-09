Coinsins accueille des stars de l’attelage

La Suisse romande n’avait plus obtenu les Championnats suisses d’attelage depuis six ans. Après Versoix en 2013, c’est la région de La Côte, à Coinsins, qui accueille cet événement. Toujours motivé à l’idée de promouvoir sa passion, l’ex-meneur international Cyril Maret est aux manettes. Il s’est entouré de plusieurs personnalités du monde du cheval, comme Étienne Monnier, président du comité et coorganisateur du CSI de Verbier, Bettina de Rham, directrice de plusieurs disciplines (dressage, voltige, etc.) à la Fédération équestre internationale, ainsi que son époux, Christophe, Virginie Rochat et Bertrand Froidevaux.

Cyril Maret et son équipe ont aménagé leur nouveau théâtre sur le domaine de l’Écurie Denogent, situé au sud de l’autoroute, entre Gland et Nyon, avec de beaux greens pour le dressage et la maniabilité, et surtout sept magnifiques obstacles très proches les uns des autres pour le marathon, l’épreuve la plus spectaculaire, qui se déroulera samedi de 8 h 30 à 16 h 30.

Que de champions!

La Suisse ne manque pas de champions dans cette discipline. Une dizaine de médaillés internationaux participeront à ces finales nationales. Parmi les meneurs les plus cotés, on trouvera le double champion du monde (à 2 et 4 chevaux) Werner Ulrich – un des favoris de la finale à 2 chevaux avec son fils Stefan (22 ans), tenant du titre à 1 cheval –, Beat Schenk, qui fut vice-champion du monde à 2 et champion national l’an passé encore, et le Fribourgeois Michaël Barbey, vice-champion du monde à 1 cheval. Seul absent de marque, le Valaisan Jérôme Voutaz, obligé de se rendre au CAI d’Izsak (HON) pour se qualifier pour le circuit Coupe du monde 2019-2020, qui passera de nouveau par Genève (du 12 au 15 décembre).

Si la lutte promet d’être acharnée pour les titres nationaux à 1, 2 et 4 chevaux, on regrette que le CAI 2* n’ait pas attiré de meneurs cotés de l’étranger dans une épreuve qui permettra aux Helvètes de se qualifier pour du 3*. Et l’an prochain c’est un 3*, mieux doté, qui devrait figurer au programme, histoire d’attirer les indécis. «Notre budget est déjà à hauteur de 125 000 francs, nous ne voulions pas prendre trop de risques, pour assurer l’avenir», précisent les organisateurs.