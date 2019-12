Colosse aux pieds d’argile, Ramon Zenhäusern laisse passer sa chance

Seul un géant pouvait dompter la face de Bellevarde. Plongé dans la tempête samedi, l’imposant mur de Val d’Isère s’était refusé aux skieurs. Des vents dantesques avaient obligé les organisateurs à sacrifier le géant, pour repousser le slalom d’un jour.

La face – recouverte d’un épais manteau blanc – a posé mille problèmes aux meilleurs techniciens de la planète dimanche. Les abandons ont été légion dans une première manche dominée de la tête et des épaules par le Français Alexis Pinturault.

Du haut de ses deux mètres, Ramon Zenhäusern a été l’un des seuls à lui tenir tête. Le Haut-Valaisan, troisième de la première manche, a encore haussé le ton en début d’après-midi. En avance au temps intermédiaire, le colosse de Bürchen a longtemps dégagé une impression de puissance et d’agilité sur une piste marquée.

«Je me devais d’attaquer, je n’ai pas pris le départ pour terminer à la quatrième place»

Mais soudain, Zenhäusern s’est écroulé, pris au piège avant le mur final. «Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, a pesté le malheureux. Je me devais d’attaquer, je n’ai pas pris le départ pour terminer à la quatrième place. Cela m’est déjà arrivé trop souvent. Désormais, je veux monter sur le podium.»

En cette période de Noël, la boîte était plus convoitée que jamais. Les Suisses n’ont pas pu se mêler au grand déballage, dans le sillage d’un Pinturault intouchable. Loïc Meillard (7e) et Daniel Yule (10e) ont limité la casse. Le Valaisan a souffert dans la station savoyarde. «Aujourd’hui, les deux fois où j’ai passé la ligne d’arrivée, je me suis dit: «Ça fait du bien quand ça s’arrête», a regretté Yule. Cela fait longtemps que je n’ai pas eu un aussi mauvais feeling dans un slalom en course et je ne finis «qu’à» huit dixièmes du podium.»

«Il y a tellement de monde qui peut se battre pour la victoire que ça ne laisse pas de place à l’erreur»

Avec la retraite de Marcel Hirscher, la bataille fait désormais rage pour la suprématie en slalom. Six skieurs différents ont obtenu un bouquet sur les deux premières courses de l’hiver. «C’est une saison excitante, confirme Yule. Il y a tellement de monde qui peut se battre pour la victoire que ça ne laisse pas de place à l’erreur. On se frottait les mains en sachant qu’Hirscher n’était plus là, mais il y en a quand même toujours d’autres.»

Une densité mise en lumière par le succès magistral d’Alexis Pinturault. «À Lévi, il ne s’était même pas qualifié pour la seconde manche, sans faire de grosses fautes, rappelle Ramon Zenhäusern qui avait échoué au pied du podium en Finlande. Ce dimanche, «Pintu» était intouchable.»

«Pintu», six ans après

Devant son public, Pinturault s’est rappelé au bon souvenir de l’Autrichien en laissant son premier concurrent à 1’’44. Jamais le vainqueur du slalom de Val d’Isère n’avait compté autant d’avance. «C’est particulier de gagner à la maison, a savouré le Français. Ce sont des moments qui me font vibrer. En franchissant la ligne, j’ai entendu la foule. Quand le public est bruyant, c’est bon signe.» Cela faisait depuis janvier 2014, soit près de six ans, que la star tricolore n’avait plus levé les bras au ciel en slalom. Une éternité pour un skieur de sa trempe.

Plus tôt dans la journée, Marc Rochat et Tanguy Nef étaient partis à la faute en première manche. Les deux skieurs lémaniques ont fait les frais d’un parcours exigeant. «Je n’ai pas réussi à faire un virage, a regretté le Genevois. Mon élimination sur le bas du parcours, ce n’est qu’un fait divers. Avec ce que j’avais montré jusque-là, je ne méritais pas mieux.»

Alors que le Genevois va retrouver l’Amérique du Nord, l’équipe de Suisse s’apprête à mettre le cap sur l’Italie pour les géants d’Alta Badia.