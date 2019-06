Contrairement à la FIFA, le CIO déclare sa flamme à la Suisse

Des candidatures chamboulées

La semaine prochaine, le Comité olympique attribuera les Jeux d’hiver 2026, pour lesquels Sion avait été un temps candidat. Les membres de l’institution devront ainsi choisir lundi entre l’Italie (Milan–Cortina) et la Suède (Stockholm-Åre).



Mais ce 134e Congrès du CIO – organisé au Swiss Tech Convention Center de l’EPFL – devrait également être le théâtre d’une petite révolution dans le processus d’attribution des JO à l’avenir. Plusieurs changements sont avancés, notamment par Thomas Bach. «Jusqu’à maintenant, le système a produit trop de perdants, et le CIO en fait partie. La nouvelle procédure sera plus ciblée.»



La première modification concerne l’agenda. Jusque-là, la ville hôte était habituellement connue sept ans avant le début des Jeux. «La décision pourra être prise avant, ou après», a avancé l’Allemand. Soulignant le besoin d’une plus grande «flexibilité».



L’idée même d’un vote final devant le Congrès olympique pour l’attribution des Jeux, comme ce sera le cas la semaine prochaine, est remise en question. «Une ville unique pourrait être proposée par la commission exécutive si elle est jugée au-dessus du lot durant le processus, a précisé le président du CIO. Au final, le but n’est pas d’avoir le plus grand nombre de candidats finalistes, mais de trouver la meilleure ville hôte.» Un nouveau paradigme qui pourrait changer l’avenir du Mouvement olympique.