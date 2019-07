Cori Gauff marche sur Venus et dessine une image du futur

Vingt-quatre ans. Une génération dans la vraie vie, trois dans le sport de haut niveau. Voilà l’ampleur du vertige qui s’est emparé des spectateurs du court No 1 de Wimbledon, lundi soir à 17h54, lorsque Venus Williams et Cori Gauff sont entrées dans l’arène. L’indémodable doyenne (39 ans) et la gamine pressée (15 ans). Le mythe contre l’apprentie. La normalité d’un 343e match en Grand Chelem face au frisson des grands débuts. Dans la vraie vie, les époques ne s’affrontent pas, ou seulement dans l’esprit torturé des journalistes. Il fallait donc en profiter. Et questionner le chemin parcouru par le tennis féminin en un quart de siècle.

Sur le court, l’évolution la plus frappante est d’abord physique. Malgré des similitudes physiologiques, Cori Gauff semble taillée pour défendre. Elle est tonique, élastique même, et ses glissades en bout de course donnent à sa couverture de terrain latérale une dimension imposante. Alors, bien sûr, Venus Williams lutte avec son âge et la maladie (syndrome de Sjögren). Mais au tournant du siècle la révolution physique qu’elle initia s’articulait autour d’un déferlement de «puissance verticale». La force physique des Williams servait à frapper en avançant. Toujours. «Coco» Gauff, elle, impose sa présence athlétique plus globalement. Elle bouge mieux et partout.

Un saut de qualité

Est-ce le marqueur d’une époque? «Je pense en effet que la principale évolution des vingt dernières années est athlétique, valide Erfan Djahangiri, le coach de Timea Bacsin­szky. Sur le plan du jeu, je ne vois pas d’évolution majeure depuis la génération Williams-Clijsters-Mauresmo. En revanche, aujour­d’hui, les filles sont plus rapides, plus toniques, mieux préparées. Un saut de qualité qui a un impact sur le service. En 2019, claquer une première à 180 km/h est devenu banal.» Lundi, Cori Gauff a souvent dépassé cette barrière. À seulement 15 ans. Et même si son «petit jeu» est encore embryonnaire, elle a démontré de vrais penchants pour la variation, notamment grâce à son magnifique revers.

«Il y a vingt ou vingt-cinq ans, les filles utilisaient plus de coups et étaient meilleures tactiquement. Mais c’est parce qu’elles avaient le temps, analyse «Viki» Golubic. Aujour­d’hui, tout va trop vite. Mais comme on ne peut pas taper plus fort, je pense que le tennis féminin est en train de revenir à davantage de variété. L’avènement d’Ashleigh Barty en est la preuve.» Cori Gauff n’est pas Barty. Mais elle a encore le temps de donner du relief à son tennis et l’entourage pour y parvenir. Coachée par Jean-Christophe Faurel sous le contrôle de Patrick Mouratoglou, la prodige a placé son destin économique entre les mains du Team 8 du duo Federer-Godsick. On a connu pire comme parrains.

L’âme d’une championne

Reste la question décisive, celle qui transcende les générations: la demoiselle a-t-elle l’âme d’une championne? Il a suffi de la voir, après sa victoire (6-4, 6-4), retenir la main de Venus pour avoir envie de répondre par l’affirmative. «Je l’ai remerciée de m’avoir inspiré. Je voulais lui dire que je n’aurais pas été là sans elle, expliqua-t-elle ensuite. Je crois que j’en avais le droit.» En effet. Et par ce geste, «Coco» Gauff a peut-être bâti un pont entre les époques. «La génération des années 2000 n’était peut-être pas plus forte que l’actuelle mais elle se sentait plus forte. Elle avait une aura, insiste Erfan Djahangiri. Aujour­d’hui, le circuit féminin est devenu si dense que les filles sont en danger dès le premier tour. Sur la longueur, cela use les meilleures et les empêche d’atteindre l’état de confiance qui portait les patronnes d’avant.»

Cori Gauff peut-elle incarner le retour de cette aura? Mercredi dernier, l’Américaine n’était qu’une lycéenne qui passait un examen de science, via Face Time, entre deux matches de qualifications. La question n’avait pas lieu d’être. Six jours plus tard, l’évidence de sa réponse l’a déjà rendue obsolète. (24 heures)