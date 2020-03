«Cette crise va nous obliger à repenser le monde»

Là, ces jours-ci, il est encore chez lui, dans son Jura neuchâtelois, au milieu des sapins et des siens. En pleine nature, Bernard Challandes (68 ans) ne s’empêche nullement de vivre. «Je ne peux pas dire que j’ai refusé de serrer des mains. On profite de notre vie à la campagne, loin de la folie du monde. Et si l’on a prévu de manger chez des amis, on y va.»

S’il sait qu’il va lui falloir modifier quelques habitudes, le sélectionneur neuchâtelois du Kosovo navigue surtout à vue pour ce qui est des échéances à venir. Il détaille son trouble. «On est dans le flou, c’est normal. Je n’ai pas les compétences pour m’insurger. J’accepte ce qui vient, on doit vivre avec ça. Face au Covid-19, il faut garder une certaine modestie. Chaque jour, voire chaque heure, la situation change… On ne fait que spéculer. Ce que je vois, c’est que l’on ne va pas vers le beau. Ça commence même à devenir inquiétant…»

Avec la sélection de Pristina, Bernard Challandes doit supposément participer à la fin du mois (26 et 31 mars) aux play-off de la Ligue des nations qui réuniront aussi la Macédoine du Nord, la Géorgie et la Biélorussie, avec, en guise d’enjeu non négligeable, un strapontin pour l’Euro 2020. En demi-finale, le Kosovo est censé affronter la Macédoine à Skopje (18h). Personne ne sait si ces matches pourront avoir lieu mais les chances de voir se disputer les différents tournois – il reste officiellement quatre billets à attribuer – ne cessent de s’amenuiser. Après avoir évoqué des huis clos dans un premier temps, on parle désormais de report, quand ce n’est pas d’annulation.

«Le foot n’est qu’un jeu»

«Que va faire l’UEFA?» (s’) interroge le Neuchâtelois. «Ça doit fumer du côté de Nyon (ndlr: siège de l’organisation européenne). La Macédoine elle-même a déjà demandé à renvoyer le match. Le problème affecte toute l’Europe. Je suis de moins en moins sûr que l’on puisse encore jouer. Les clubs concernés se manifestent désormais pour ne plus libérer leurs internationaux. Plusieurs de mes joueurs (NDLR: dont le capitaine Amir Rrahmani, défenseur d’Hellas Vérone) ont reçu l’interdiction de quitter le territoire. Chacun se barricade chez soi.»

«On ne fait que spéculer. Ce que je vois, c’est que l’on ne va pas vers le beau» Bernard Challandes, sélectionneur du Kosovo

Face aux nombreuses incertitudes qui planent, notre interlocuteur, confronté à un monde à l’arrêt, se veut résolument pragmatique. Ce qui l’aide à mieux relativiser. «Dans ces conditions, reprend Challandes, le football lui-même devient accessoire. Aujourd’hui, ce n’est pas ce qu’il y a de plus important. On est au-delà du sport. On aimerait que tout aille mieux, mais il ne faut pas dramatiser non plus. Après tout, le foot n’est qu’un jeu, même s’il impacte la vie de millions de gens. Alors oui, tout va peut-être s’arrêter pendant une période, tous les championnats vont sans doute devoir en rester là. Mais des matches, il y en aura à nouveau plus tard…»

Alors même que le sport semble condamné à faire un break, la pandémie qui envahit la planète peut aussi être l’occasion de s’interroger sur l’état du monde. Une introspection bienvenue pour l’ancien entraîneur des Titans helvétiques (de 2001 à 2007). «Cette crise va nous obliger à repenser le monde, estime, philosophe, l’habitant de La Chaux-du-Milieu. On était déjà au cœur du problème avec cette hypermondialisation qui a déréglé beaucoup de choses. Peut-être doit-on revenir à une forme de régionalisation. Ça va nous forcer à réfléchir autrement. Lorsque les bourses dégringolent, la question se pose de savoir ainsi si notre manière de penser la finance mondiale est la bonne.»

Pas de fausses excuses

Initialement, Bernard Challandes devait s’envoler jeudi prochain pour Pristina. «Le rassemblement est toujours prévu dimanche 22 mars, avant le départ en car pour Skopje trois jours plus tard. Il y a moins d’une heure et demie de route. Parce que je ne peux pas faire autrement, je continue de faire comme si on allait jouer. Bien sûr, cela casse un peu l’ambiance, tout le monde est un peu triste. Si l’on devait jouer dans des circonstances trop spéciales, franchement, cela m’ennuierait. Mais mon discours est déjà prêt et il n’y aura pas de fausses excuses.»

Et si tout prenait fin demain, si l’Euro lui-même était repoussé, un scénario de plus en plus évoqué? «Si l’Euro était reporté, on repartirait avec le même esprit. Quoi qu’il advienne, on se relèvera. Comme après une défaite…»