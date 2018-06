Arnaud Démare règle le sprint

Le sprinteur français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a signé sa 2e victoire de la saison en remportant samedi la 8e et avant-dernière étape du Tour de Suisse au terme d'un circuit de 123 km autour de Bellinzone en 2 heures 41 minutes et 7 secondes.

Le champion de France en titre a devancé au sprint le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step) et le Norvégien Alexander Kristoff (Emirats), une performance de choix à trois semaines du départ du Tour de France, le 7 juillet. C'est la 2e victoire de la saison pour le Picard qui avait également remporté la 1re étape de Paris-Nice.

L'Australien Richie Porte (BMC) a conservé le maillot jaune à la veille d'un ultime contre-la-montre individuel de 34 km dans les rues de Bellinzone où il fait figure de favori. Mais Porte ne compte que 17 secondes d'avance sur son dauphin colombien Nairo Quintana (Movistar).

Le champion du monde slovaque Peter Sagan qui détient le record de victoires d'étapes sur l'épreuve (16 en 9 participations), est venu échouer samedi à la 4e place, derrière trois grands spécialistes du sprint qui se retrouveront sur la Grande boucle.

Les équipes de sprinteurs n'ont laissé du reste aucune chance aux ultimes échappés de ce Tour de Suisse, quatre hommes parmi lesquels le Français Paul Ourselin (Direct Energie), toujours sous contrôle et repris à 6 km du but. Direct Energie, l'une des trois équipes invitées car ne figurant par dans le World Tour, a été systématiquement à l'attaque durant la semaine et Ourselin s'échappait pour la 3e fois.

Le Tour de Suisse qui s'est ouvert il y a une semaine par un contre-la-montre par équipes remporté par la formation BMC de Richie Porte, se referme dimanche par un contre-la-montre individuel dans le Tessin, dont le parcours devrait favoriser l'Australien, très à l'aise dans l'effort solitaire. Porte compte 17 secondes d'avance sur Quintana et 52 sur le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb). En cas de victoire finale, Porte succédera au Slovène Simon Spilak, trop loin pour le menacer, à 1 min 48 secondes. (ATS/nxp)