BMC remporte le contre-la-montre par équipes

La formation BMC a remporté la première étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre par équipes de 13,7 km dans les rues de Nîmes, offrant le maillot rouge de leader de la Vuelta à l'Australien Rohan Dennis. BMC a bouclé ce «chrono» qui passait au sein des célèbres arènes romaines de la ville en 15'58, devant les Quick Step (16'04) et les Sunweb (16'04).

#LV2017 What a team ???? pic.twitter.com/DfAsilhnLQ

Sur un parcours qui a fait quelques dégâts avec des chutes pour l'équipe UAE Emirates, la Lotto Jumbo et la Movistar, l'équipe américano-suisse a fait fort alors qu'elle ne compte pas dans ses rangs Stefan Küng ou encore son leader numéro un Richie Porte. Mais elle peut compter sur l'unique Suisse du peloton, Kilian Frankiny.

The first leader of #LV2017.... @RohanDennis! ???? pic.twitter.com/tYPFsnkJue