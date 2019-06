Champéry: après le Dauphiné, le Tour de France?

Petite station familiale partisane d'un tourisme doux et raisonné, Champéry pourrait bien - et paradoxalement - se voir projeter en pleine lumière. Le grand flash, même! La destination du Val d'Illiez, dans le Chablais valaisan, semble parfaitement placée pour se voir attribuer, à moyen terme, une étape du Tour de France.

Dans l'immédiat, Champéry sera le théâtre, dimanche vers 17 heures, de l'arrivée de la 8e et dernière étape du 71e Critérium du Dauphiné, une des courses à étapes les plus prestigieuses de la planète cyclisme après les trois grands Tours (Grande Boucle, Giro, Vuelta). Un moment historique, une sorte de «crime de lèse-majesté» envers d'autres organisateurs français potentiels, puisque le «Dauphiné» n'avait jamais connu son épilogue sur territoire étranger. Dans sa version moderne et contemporaine tout au moins.

Champéry avait déjà eu les honneurs du «Dauphiné» en 2013. Elle est aussi crédible, dans le milieu de la petite reine, pour avoir organisé les championnats du monde de VTT en 2011, entre autres manifestations d'envergure.

Thévenet: «Champéry fait tout juste»

Mais la commune chère au président Luc Fellay, l'ancien chef des forces terrestres de l'armée suisse, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le temps de digérer l'effervescence de ce week-end, elle se replongera rapidement dans une autre candidature, plus ambitieuse encore: celle du Tour de France. Patrice Michellod, qui pilote l'organisation locale du Dauphiné, le confirme officiellement. «Mais ce sera un projet commun de la Région des Dents-du-Midi, impliquant également nos voisins français de la même entité touristique», rectifie-t-il.

Une candidature valaisanne, une de plus (Crans-Montana en a par exemple deux différentes à elle seule!), mais avec quelles chances de réussite? «Elles sont excellentes», a assuré en mai dernier Bernard Thévenet à un journaliste de Sport-Center.

Et le double vainqueur du Tour de France (1975, 1977), membre de la direction d'Armaury Sport Organisation (ASO), à qui appartient le Tour de France et le Dauphiné notamment, d'insister: «Champéry fait tout juste pour l'instant. Par opposition à d'autres concurrents plus arrogants, son humilité et sa propension à ne pas brûler les étapes, entre autres arguments de mes amis valaisans, sont appréciées d'ASO. Champéry se profile comme le candidat idéal pour recevoir le Tour».

Dont acte... (nxp)