Des manifestations contre Ineos au Tour du Yorkshire

Dès l'annonce de la reprise du Team Sky par la firme pétrochimique Ineos, le 19 mars dernier, les mouvements écologistes «anti-fracking» - littéralement: «contre la fracturation hydraulique» - avaient immédiatement réagi et promis des manifestations à l'occasion du Tour du Yorkshire, première course de la nouvelle formation et dont la 1re étape a lieu ce jeudi, entre Doncaster et Selby (178,5 km).

Les écologistes sont passés de la parole aux actes: ils ont en effet manifesté ce jeudi en fin de matinée dans les rues de Doncaster, brandissant des pancartes devant le car Ineos qui était bien gardé derrière une rangée de barrières. «Ne fracturez pas notre avenir», «Ineos nous mène en bateau», «Paye tes impôts et frack off», «L'homme le plus riche d'Angleterre veut fracturer nos villages pour faire du plastic»: autant de slogans qu'on a pu lire, qui étaient adressés à John Ratcliffe et l'équipe Ineos.

Aux dernières nouvelles, aucun incident notable ou actes de violence n'avaient été constatés. Chris Froome et ses coéquipiers d'Ineos ont donc pu prendre (presque) normalement le départ de cette 1re étape, revêtus de leur nouveau maillot.

Comme annoncé depuis quelques jours, des manifestants écologistes sont au départ du Tour du Yorkshire, particulièrement devant le bus d'Ineos #TdY2019

Parfois de vives discussions avec d'autres spectateurs. pic.twitter.com/MuGeeuD1QB — Benoît Furic (@benoitfuric) 2 mai 2019

Nearly underway at @letouryorkshire, but there's still time for a quick rendition of 'Happy Birthday' for @owaindoull at sign on! ???? pic.twitter.com/wiSPr4cQwf — Team INEOS (@TeamINEOS) 2 mai 2019

Our new @TeamINEOS look, debuting at the Tour de Yorkshire pic.twitter.com/bvSdCYduKH — Team INEOS (@TeamINEOS) 1 mai 2019

