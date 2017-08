Doublé italien au Grand Raid

La course a été marquée par la chute et la fracture de la clavicule d'Urs Huber, quintuple vainqueur de l'épreuve. L'Argovien a chuté dans une descente au-dessus d'Evolène alors qu'il était à la lutte en tête avec les Italiens. Porro, 29 ans, en a profité pour prendre le large et s'imposer en 6h08'03, à dix minutes du record établi par Huber l'an dernier.

Il faut dire que les conditions de course étaient difficiles. Le violent orage qui avait éclaté vendredi soir dans la région a rendu «sablonneux» le chemin menant au Pas-de-Lona, le point culminant (2787 m) de cette épreuve longue de 125 km.

Porro, champion d'Italie en 2014 et 2015, s'est imposé avec 4'08 d'avance sur Ragnoli. Ce dernier a terminé littéralement sur les jantes, la roue arrière explosée et le pneu crevé, conséquences d'un incident mécanique subi dans la dernière descente et qui l'a empêché de jouer la gagne jusqu'au bout.

«C'est une course magique. Aujourd'hui, j'ai fait tout juste», s'est exclamé Porro, au terme de cette course populaire (2600 participants) et de plus en plus internationale. Pour preuve, les Suisses sont absents du podium. La 3e place revient à l'Allemand Simon Stiebjahn, qui a devancé l'international helvétique Lukas Flückiger (4e) et le Fribourgeois Adrien Chenaux (5e). Ce dernier, ancien coureur sur route, qui visait un top 10, s'est montré emballé par sa performance.

L'épreuve, pimentée par 5025 m de dénivellation, est très éprouvante et exigeante techniquement tout au long du parcours qui serpente entre Verbier (départ à 1500 m d'altitude) et arrivée à Grimentz (1570 m). (ats/nxp)