La Colombie savoure la victoire de Bernal au Tour de France

«Il a toujours progressé plus vite que tous les autres»

L’une des personnes remerciées par le jeune vainqueur du Tour de France après sa victoire est Pablo Mazuera. Il dirige une fondation, la fondation Mezuena (www.fundacionmezuena.com), qui aide de jeunes cyclistes colombiens issus de familles modestes à s’équiper et s’entraîner pour les compétitions de VTT. La fondation Mezuena vit essentiellement de donations.



Comment avez-vous connu Egan Bernal?

Je l’ai connu quand il avait 11 ans et qu’il s’entraînait avec Fabio Rodriguez, son premier coach. Il a commencé le cyclisme avec lui, à l’âge de 8 ans. Par le biais de ma fondation, j’ai décidé d’appuyer des cyclistes issus de milieux modestes et Egan a été l’un des premiers que nous avons soutenus, de ses 11 ans jusqu’à ses 18 ans, jusqu’à ce qu’il devienne un cycliste professionnel. Ce fut une très belle période.



Comment était le jeune Egan Bernal?

Depuis son plus jeune âge, il était très timide et très talentueux. Dès ses débuts, il était déjà champion national de VTT. Il avait beaucoup de discipline, il savait ce qu’il voulait et comment l’obtenir. Il aimait beaucoup les grands défis et il s’entraînait énormément pour parvenir à ses fins. Même quand il était encore un enfant, il se comportait déjà en professionnel. C’est pour cela qu’il a pu progresser si rapidement. On voit aujourd’hui le résultat: vainqueur du Tour de France à 22 ans! Il a toujours progressé plus vite que tous les autres.



Que représente cette victoire pour la Colombie?

Pour la Colombie, cette victoire est extrêmement importante. C’est le meilleur résultat sportif de l’histoire de notre pays. Nous avons beaucoup de difficultés économiques, beaucoup de problèmes de violence, beaucoup d’injustice sociale. Alors quand arrive une nouvelle de ce genre, avec une nouvelle idole, c’est l’euphorie!



Comment définiriez-vous le moment que vit le cyclisme colombien?

Il a énormément progressé ces dernières années. Des cyclistes comme Nairo Quintana, Rigoberto Uran ou encore Esteban Chavez ont tracé la voie et ouvert les portes du succès à toute une nouvelle génération. Car Egan n’est pas le seul à avoir de l’avenir. Nous avons beaucoup de jeunes cyclistes qui sont très bons. Mais peut-être pas autant qu’Egan! Il est très rare de rencontrer quelqu’un avec ses qualités. Egan est un phénomène.