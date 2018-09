La perle Alexandre Balmer en a encore sous la pédale

Ils sont tous dingues de lui: agents au bras long, équipes World Tour, dragueurs et conteurs de bonne aventure. Et pour cause, le phénomène épate, confirme, bercé par une douce chansonnette de victoire. «Parfois, ça fait tourner la tête, alors j’essaie de me dire que je n’ai encore rien prouvé», souffle-t-il, comme pour s’en convaincre lui-même. Et pourtant, cela ne dérange aucunement ses résultats, ni sa méthode.

Alors lundi soir, Alexandre Balmer s’est endormi vers 21 h dans son lit autrichien. Pas une minute plus tard. Voilà sa recette miracle, parmi d’autres préceptes que son ambition lui inflige. S’il a souvent les pieds qui dépassent de la couette (192 cm), l’immense talent neuchâtelois ne déroge jamais aux règles qu’il s’est fixées lui-même. Une rigueur de l’effort, combinée à d’évidentes qualités génétiques, qui l’ont porté, encore ado, à ses premiers lauriers mondiaux.

Au début du mois, Alexandre Balmer a fait frémir le public de Lenzerheide, tout en bluffant ses coéquipiers Jolanda Neff et Nino Schurter lors du relais par équipes. Doué techniquement, doté d’une «caisse impressionnante», selon son entraîneur, Bernard Maréchal, il a pris une part prépondérante dans la victoire suisse. Deux jours plus tard, il réalisait une remontée de folie pour triompher de l’épreuve individuelle des juniors. Encore tout auréolé par ces deux breloques dorées, la pépite romande a troqué son VTT pour son vélo de route, où il disputera le chrono aujourd’hui, puis l’épreuve sur route jeudi.

Entre deux? Aucune pause, ou presque. «Si mon entraîneur ne m’arrêtait pas, je crois que je ne descendrais jamais de mon vélo», glisse le gamin, dont la régularité et l’ambition impressionnent.

«Jamais vu ça»

Le coach, parlons-en. Bernard Maréchal demeure époustouflé par le talent du poulain qu’il suit depuis 2012. Alexandre Balmer avait alors 12 ans. Six ans plus tard, la pépite a deux médailles d’or autour du cou, parle de Jeux olympiques comme d’autres de week-end à la plage, croule sous les offres, surtout filtrées à cette heure par son papa, Jean-Pierre, ancien champion de rallye. Même d’anciens grands noms suisses du vélo l’ont approché pour soigner ses intérêts.

«En 35 ans de carrière d’entraîneur, je n’ai jamais vu un tel phénomène», nous assurait lundi son coach, qui parle d’un stakhanoviste, «prêt à s’effondrer après chaque exercice en salle de force». Mais tout est calculé, mesuré. «On ne cherche pas la quantité, on sélectionne au maximum les courses par exemple.» S’il combine VTT et route, le Chaux-de-Fonnier assure se reposer durant l’hiver. Quand son grand copain vaudois Loris Rouiller excelle en cyclo-cross, Balmer coupe avec les efforts trop intenses. «Et si les autres jeunes de mon âge sortent pour faire la fête, je n’ai rien à leur envier: je fête aussi mes victoires!» s’amuse-t-il.

«Son assurance m’a tout de suite frappé en discutant avec lui», confirme l’ancien pro de Moudon Daniel Atienza, qui a pu juger du talent de Balmer lors du Tour du Pays de Vaud. «Au début, on dirait qu’il exagère, et finalement il parvient à tout mettre en place. Il annonce la couleur et puis il gagne. Il a le physique et le mental. C’est juste la classe. Sans oublier que dans le cyclisme actuel, les grands gabarits gagnent de plus en plus.»

Du VTT à la route, tout devient bien sûr plus aléatoire, comme il le concède lui-même. «À VTT, tu maîtrises presque tout. Sur la route, si des coureurs tombent devant toi, tu tombes aussi.» Son coach reconnaît qu’il sera difficile de confirmer les exploits de début septembre par de l’or à Innsbruck. «Le grand objectif de l’année, c’était Lenzerheide. Mais qui sait?»

Du VTT jusqu’à Paris 2024

Pour preuve, le poly mécanicien (fier de posséder la meilleure moyenne du canton dans son apprentissage) vient de terminer deuxième du championnat d’Europe sur route juniors. «Le seul danger, reprend Atienza, c’est que le vélo est ingrat et que rien n’est jamais gagné. Pour faire simple: il n’est pas encore arrivé. Quand tu as 18 ans et que tu es fêté comme un immense champion chez toi (ndlr: il a été reçu en héros à La Chaux-de-Fonds après les Mondiaux de VTT), ce n’est pas facile de garder les pieds sur terre. Mais entre Hirschi et lui, on aura une toute belle génération dans les quelques années à venir. Et je n’oublie pas Loris Rouiller. Ensemble, ils se tirent vers le haut, non seulement au niveau suisse, mais aussi européen et mondial.»

À ce jour, le plan de Balmer est clair: «Jusqu’aux JO 2024 à Paris, ma priorité sera le VTT, puis ce sera la route.» Le jeune champion aura alors 24 ans. Tiendra-t-il jusque-là? «Rapidement, si tu veux gagner ta vie, la route s’impose d’elle-même, dit Atienza. On l’a vu avec des Cadel Evans ou Peter Sagan qui ont lâché le VTT par exemple.» D’autres comme les spécialistes de cyclo-cross Mathieu Van der Poel ou Wout Van Aert ont eu du succès dès leur passage (tardif) sur la route. «Une grande partie de notre travail se fait déjà sur la route, même pour le VTT», relativise Bernard Maréchal, qui sait qu’Alexandre Balmer lui filera bientôt des doigts. Car ils sont déjà nombreux à toquer à la porte du talent doré. (24 heures)