La revanche de Quintana

Nairo Quintana (Movistar) a remporté la 7e étape du Tour de Suisse entre Eschenbach et Arosa. Le Colombien a devancé de 22'' le Danois Jakob Fuglsang et le maillot jaune, l'Australien Richie Porte. Ce dernier conserve sa place de leader, mais il ne compte plus que 17'' d'avance sur Quintana.

La longue montée de 30 km en direction d'Arosa a permis à l'équipe Movistar de prendre une belle revanche après deux jours difficiles à Loèche-les-Bains (Landa repris à 200 m de la ligne) et hier à Gommiswald (Quintana n'avait pu suivre Porte dans les trois derniers kilomètres). Le Colombien a attaqué à 27 km de l'arrivée. Il a pu compter 55'' d'avance sur Porte et est devenu leader virtuel.

Mais à 4,5 km de l'arrivée, Porte a profité d'un travail de son coéquipier Greg Van Avermaet, pour partir en chasse. L'Australien s'est rapproché à une quinzaine de secondes de Quintana avant paraître plafonner. Il a alors reçu l'aide du Danois Jakob Fuglsang qui l'a relayé pour tenter de revenir sur le Colombien. Ce fut peine perdue.

Le Sud-Américain est parvenu à conserver 22'' d'avance sur la ligne, empochant aussi les dix secondes de bonifications. «Je voulais passer un bon test en vue du Tour de France. Je suis rassuré aujourd'hui comme mon équipe doit l'être aussi», a relevé Quintana au micro de SRF.

Certes, Quintana a frappé un grand coup en vue du Tour de France, mais Richie Porte reste le mieux placé pour remporter son premier Tour de Suisse. Le contre-la-montre de 34 km dimanche sert au mieux ses intérêts de rouleur.

Mathias Frank lâche 2 minute

Côté suisse, Mathias Frank n'a pas tenu le choc. Le Lucernois a concédé plus de 2' à Quintana. Un mauvais résultat alors que sa participation est loin d'être assurée au Tour de France avec l'équipe AG2R. Selon le journal l'Equipe, Frank est en concurrence avec trois autres coureurs pour la dernière place.

Le week-end se déroulera à Bellinzone. Ce samedi, les coureurs disputeront une course en ligne en circuit de 123 km sans grande difficulté. Dimanche, la victoire finale se jouera lors d'un contre-la-montre de 34 km sur un parcours vallonné. (ATS/nxp)