Le parcours d’Aigle-Martigny 2020 officialisé

Il avait fuité de partout, il est désormais officiel. Le parcours des Championnats du monde 2020 d’Aigle et de Martigny a été dévoilé mercredi soir en Angleterre, où se déroulent actuellement les Mondiaux. Du 20 au 27 septembre de l’année prochaine, les meilleurs cyclistes de la planète s’affronteront sur un tracé montagneux lors des courses en ligne et sur un circuit tout plat en contre-la-montre.

#AigleMartigny2020 - Time Trial maps. Should be all almost flat. pic.twitter.com/qkb3kt0HYS — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 25, 2019

L’épreuve en peloton des hommes, la plus attendue et médiatique, emmènera les coureurs d’Aigle à Martigny, en passant par Villeneuve et Sion sur près de 260 kilomètres et plus de 3000 mètres de dénivelé. Quand les cyclistes mettront ensuite leurs roues dans les alentours de Martigny, les choses très sérieuses commenceront alors. Ils devront grimper à sept reprises la Petite Forclaz (3,9 km à 11%), avant de s’expliquer pour la victoire.

Le clm le dimanche

«Ce sera dans notre jardin et je m’en réjouis énormément. Cette région a tout à offrir aux cyclistes. J’ai essayé le circuit et je peux vous dire que c’est le plus dur de tous les temps, a souri David Lappartient, président de l’Union cycliste internationale. Cet événement laissera une marque indélébile sur les présentes et les futures générations de la région, j'en suis certain.»

Le contre-la-montre se disputera quant à lui pour la première fois le dimanche précédent. Il pourra ainsi bénéficier d’une meilleure exposition par rapport au mercredi comme c’est le cas actuellement et le public sera ainsi bien plus nombreux. L’Union cycliste internationale compte également sur ce changement de calendrier pour tenter d’attirer les cadors sur le contre-la-montre par équipes mixtes, sa nouveauté de cette année grassement rémunérée et qu’elle espère inscrire au programme des Jeux olympiques de Paris 2024.

Ce chrono de 46 km sera l’exact inverse de la course en ligne, puisque quasiment plat comme la main. Il s’élancera également près du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle et, pour les professionnels, passera par Saxon avant de revenir dans la cité octodurienne. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts!