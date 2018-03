Les vélos seront passés aux rayons X

L'Union cycliste internationale (UCI) a élaboré une remorque spéciale qui permettra de passer les vélos aux rayons X dès l'arrivée de la course. Jusqu'à aujourd'hui, deux cas de fraude ont été révélés au grand jour: une cyclocrosswoman belge juniors aux Championnats du monde 2016 - six ans de suspension - et un amateur français. Mais les nombreuses vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux ont commencé à inquiéter l'UCI. L'image des cyclistes, déjà mise à mal par le dopage physiologique, risquait de subir également une dépréciation avec le dopage technologique.

«Nous voulons protéger les athlètes des rumeurs et donner de la crédibilité à leurs résultats», a expliqué David Lappartient, le président de l'UCI, lors d'une conférence de presse au Château de Penthes à Genève. «Notre objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas de fraude, pas de trouver un coureur qui a triché. Il faut bien comprendre notre démarche.»

Le président français a engagé son compatriote Jean-Christophe Péraud, deuxième du Tour de France et médaillé d'argent olympique en VTT, pour se pencher sur ce dossier. Un ancien coureur mais surtout un ingénieur, qui a passé son brevet en parallèle avec sa carrière de pro.

Les deux hommes ont ainsi pu présenter le nouvel outil antifraude technologique. C'est une cabine mobile dans laquelle le vélo sera introduit quelques minutes après la ligne d'arrivée franchie. Une fois la porte fermée, la machine sera passée aux rayons X. Il sera ainsi possible de voir à l'intérieur des tubes. Donc tout appareillage suspect sera repéré par un commissaire muni d'un écran à l'extérieur de la cabine.

Dans un premier temps, les contrôles concerneront les coureurs qui se sont distingués. Vainqueur d'étape, leader du général et coureurs tirés au sort. En principe, tous les vélos seront munis d'un traceur. Ainsi, ils ne pourront pas disparaître quelques instants pour être «dépouillés» de tout matériel hors-la-loi. «De toute façon, je doute qu'il soit possible de retirer des batteries en moins d'une demi-heure», souligne Jean-Christophe Péraud.

50% des courses World Tour

L'équipement sera utilisable dès ce week-end. Pour des raisons de discrétion, l'UCI ne veut pas rendre public le calendrier des contrôles et les courses. «50% des contrôles concerneront le World Tour. Mais les épreuves de VTT, sur piste et de cyclocross figurent également au programme», précise David Lappartient.

L'UCI a investi 500'000 euros (600'000 francs) pour développer son projet de cabine à rayons X. Elle paiera également le budget de fonctionnement avec l'aide de certains acteurs du cyclisme comme ASO, la société qui organise le Tour de France. Les coureurs pris en flagrant délit de fraude et leurs équipes risquent gros. C'est six mois de suspension minimale, mais sans plafond pour la longueur de la peine. Qui sera assortie d'une amende de 20'000 à 200'000 francs pour le coureur et jusqu'à un million de francs pour l'équipe en faute.

L'UCI a également donné des indications pour le futur. La cabine coûte cher et ne sera disponible qu'à un exemplaire. La fédération basée à Aigle s'est donc alliée avec le Commissariat français à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui est chargé de développer un traqueur magnométrique. Cet appareil sera capable de détecter le champ magnétique créé par un moteur. Il sera posé sur le vélo comme le transpondeur et le GPS. Il alertera directement les commissaires via un «cloud» en cas de champ magnétique suspect. Un système qui pourrait être utilisé à tous les échelons du cyclisme et pas seulement chez les professionnels. (ats/nxp)