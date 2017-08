Marcel Kittel rejoint Katusha et Hollenstein

Reto Hollenstein pourra se mettre au service d'un redoutable sprinter la saison prochaine. L'équipe helvético-russe Katusha a engagé pour deux ans l'Allemand Marcel Kittel (29 ans) en provenance de la formation Quick-Step.

Kittel avait remporté cinq étapes à l'occasion du dernier Tour de France. Il totalise déjà quatorze succès sur la Grande Boucle.

Welcome @marcelkittel! We have made a two-year agreement with the German world class sprinter! https://t.co/HLFGJMDAle

#TeamKatushaAlpecin pic.twitter.com/dQXiG7Jnk2