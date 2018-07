Martin apparaît en pleine lumière, Bardet et Dumoulin sont rejetés dans l’ombre

Terre d’élection du cyclisme, la Bretagne est l’incontestable maillot jaune du Tour. S’il fallait en fournir une preuve, la foule agglutinée dans la côte de Mûr-de-Bretagne (2 km à 6,9% de moyenne, 12% au maximum) l’a apportée. Là où bat le pouls du vélo, les puncheurs sont montés dans les tours. Dan Martin en tête.

Champion de la discrétion, l’Irlandais a forcé son destin à 1200 mètres de la ligne en contrant une attaque de Richie Porte. Froome a lâché 8’’. Dumoulin et Bardet ont concédé un débours plus important, respectivement 52’’ et 31’’. Le Néerlandais a été victime d’une crevaison, le Français d’un incident mécanique (roue arrière cassée). Il a rallié l’arrivée sur le vélo de son coéquipier Tony Gallopin. «La machine n’est pas à ses cotes. Et Romain n’avait pas ses sensations», pestait Julien Jurdie, le directeur sportif. «J’ai limité les dégâts. Ça fait partie des aléas de la course», estimait le coureur. Vincent Lavenu, le manager, en convenait mais précisait: «J’aimerais bien que les inévitables rebondissements du Tour nous profitent aussi de temps en temps.» De quel poids pèseront ces incidents et ces écarts le 29 juillet à Paris?

À 100 km de l’arrivée, la Quick-Step a sorti le peloton de sa torpeur. Une bordure a fractionné le peloton en trois. Un avertissement sans frais pour Nibali et Quintana. Roglic, lui, a été contraint à une belle partie de manivelles. Il a fallu 28 km au vainqueur du Tour de Romandie pour revenir à l’avant. Cette journée a été particulière pour le Slovène, victime d’une chute peu après et contraint de changer de vélo. Malgré la débauche d’énergie ainsi déployée, le Slovène s’est classé 10e à 3’’ du vainqueur du jour. Signe de l’excellence de sa condition.

Deuxième à Mûr-de-Bretagne en 2015, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie, Dan Martin (31 ans) a confirmé les qualités qu’on lui prête. Il a signé un probant succès, son deuxième sur la Grande Boucle. «J’attaque toujours à l’instinct. Je suis parti au bon moment. Mes adversaires étaient dans le rouge. J’en ai profité.» Martin a le nez creux et des jambes de feu.

Désireux de faire retomber le soufflé de la polémique, le team Sky a communiqué à la BBC des données relatives à Chris Froome sur le Giro. Pas sûr que ce plan com suffise à calmer le vent de la contestation. Le quadruple vainqueur de l’épreuve a manqué «le premier rendez-vous physique du Tour» (la formule est de Romain Bardet). Mais on se rappelle que Froome n’était pas vraiment dans le coup au Tour d’Italie avant de faire voler en éclats l’opposition.

Comme attendu – parce que la journée n’a pas réservé que des surprises – Greg Van Avermaet a conservé son maillot jaune. «J’espère qu’il sera encore sur mes épaules dimanche à Roubaix.» Pari tenu.

Vendredi, 7e étape:

Fougères - Chartres (231 km).

(24 heures)