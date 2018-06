Ulissi s'impose à Loèche, Küng lâche le maillot jaune

Diego Ulissi (Emirates) a remporté la 5e étape du Tour de Suisse entre Gstaad et Loèche-les-Bains sur 155 km. Stefan Küng a cédé le maillot jaune au profit de son coéquipier et leader Richie Porte.

Un contre fulgurant

Attendre le bon moment. Savoir se préserver. Des préceptes que Diego Ulissi a su cultiver. Alors que Mikel Landa semblait prêt pour sa première victoire d'étape sur le Tour de Suisse, le grimpeur espagnol a coincé dans les ultimes hectomètres de l'ascension vers la station thermale. Sous l'impulsion de Mathias Frank d'abord, le groupe des favoris est revenu à hauteur de l'ancien lieutenant de Chris Froome. Puis Ulissi a saisi sa chance en contrant et personne n'a pu répondre à son attaque. Le Transalpin succède au Valaisan Steve Morabito, dernier vainqueur à Loèche-les-Bains en 2006.

En puncheur, l'Italien a devancé l'Espagnol Enric Mas et le Néerlandais Tom-Jelte Slagter. Frank a terminé 15e et dernier de ce groupe dans le même temps que le vainqueur. La Movistar peut se mordre les doigts. Avec deux cartouches prestigieuses en la personne de Nairo Quintana et de Mikel Landa, la formation espagnole avait les cartes en mains pour faire main basse sur l'étape et peut-être même sur le maillot jaune. Mais Landa n'a pu aller au bout et le Colombien s'est contenté de suivre le rythme des meilleurs.

Le maillot jaune pour Porte

Stefan Küng (BMC) a cédé le maillot jaune en lâchant dans la dernière ascension à 5,8 km de l'arrivée. Il devient la propriété de son collègue et leader d'équipe Richie Porte. L'Australien compte 20'' d'avance sur les Néerlandais Wilco Keldermann et Sam Oomen. Quintana est 6e à 33''.

Jeudi les coureurs s'élanceront de Fiesch dans la Vallée du Rhône pour rejoindre Gommiswald dans le canton de St-Gall. Une étape avec deux cols mythiques des Alpes: la Furka (2433 m) et le Klausen (1948 m). Et au final une petite cote casse-pattes.