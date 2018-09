Yates résiste et file vers sa première grande victoire

Simon Yates s'est assuré samedi de remporter, sauf accident, le Tour d'Espagne 2018 à l'issue de la 20e étape arrivant au col de la Gallina (Andorre), où le jeune Espagnol Enric Mas a pris date: victoire d'étape et deuxième place finale.

Yates (Mitchelton-Scott, 26 ans), porteur du maillot rouge pendant 10 jours, a parfaitement géré son effort dans cette étape reine comportant six ascensions répertoriées et placée à la veille de l'arrivée à Madrid.

L'Anglais a terminé à la 3e place de la journée derrière Mas (Quick-Step) et le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), qui l'accompagneront dans cet ordre sur le podium final dimanche. Yates succédera ainsi au palmarès de la Vuelta à son compatriote Chris Froome, sacré en 2017 et absent cette année pour défendre son titre.

C'est un bel aboutissement pour Yates d'avoir réussi ramener le maillot rouge jusqu'à l'arrivée à Madrid: en mai dernier, le Britannique, longtemps porteur du maillot rose de leader du Tour d'Italie, avait craqué lors de la dernière semaine. Il a su cette fois mieux gérer ses efforts, prenant le pouvoir en remportant la 14e étape à Les Praeres avant d'écoeurer la concurrence en montagne.

Carton plein britannique

Avec ce probable triomphe de Yates, la Grande-Bretagne aura remporté cette saison les trois Grands Tours de trois semaines après Chris Froome sur le Tour d'Italie puis Geraint Thomas sur le Tour de France, symbole des lourds investissements britanniques dans cette discipline. Par le passé, l'Espagne (en 2008) ou la France (en 1964) avaient déjà réussi un tel carton plein sur Giro, Tour et Vuelta la même année.

L'ultime étape de montagne de ce Tour d'Espagne a en revanche été fatale au vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), qui a craqué et perdu sa deuxième place du général, ainsi qu'au Néerlandais Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), éjecté du podium.

Outre Yates, les deux grands gagnants du jour s'appellent Mas (23 ans) et Lopez (24 ans), dont le duel en altitude samedi a esquissé de futures batailles en montagne dans les prochaines années.

A ce jeu-là, Mas a été le plus costaud dans un sprint au bout de l'effort, remportant sa deuxième victoire chez les professionnels. Le petit Majorquin confirme ainsi les attentes placées en lui par son mentor Alberto Contador, qui l'avait pris sous son aile au sein de l'équipe de jeunes de sa fondation.

Dimanche, la 21e et dernière étape devrait se résumer à une traditionnelle procession suivie d'un sprint massif entre Alcorcon et Madrid (100,9 km), avec onze tours d'un circuit urbain s'achevant sur le Paseo del Prado, tout près du musée du même nom qui fête son bicentenaire.

