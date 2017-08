Yves Lampaert au panache

Yves Lampaert (Quick-Step) a enlevé la 2e étape de la Vuelta entre Nîmes et Gruissan sur 203,4 km. Le Belge a profité d'une accélération décisive de son équipe à 2 km de l'arrivée pour s'imposer.

Il a devancé son coéquipier Matteo Trentin et le Britannique Adam Blythe d'Aqua Blue Sport. Il en profite également pour s'emparer du maillot rouge de leader.

Méfiance dans le peloton

Dans une étape sans échappée et où beaucoup craignaient des bordures, il a fallu attendre les dernières minutes pour voir une stratégie gagnante. A un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée sur un faux plat montant à la sortie d'un rond-point, les Quick-Step ont attaqué et le peloton a explosé. Sous l'impulsion de Julian Alaphilippe, les Quick-Step ont créé un écart rédhibitoire et Lampaert, spécialiste de l'effort solitaire, a pu couper la ligne en premier.

Coup double pour Lampaert

Lampaert endosse le maillot rouge avec une seconde d'avance sur...Trentin. Derrière les deux Quick-Step, on retrouve quatre coureurs BMC dont l'Italien Daniel Oss à 3 secondes. Premier porteur du maillot rouge, Rohan Dennis est quatrième à 17 secondes. Seizième de l'étape à 8 secondes du vainqueur, Chris Froome est neuvième du général à 21 secondes.

Lundi le peloton sera déjà face à un beau défi avec une 3e étape de 158,5 km plutôt bosselée et une arrivée à Andorre. Avant de rejoindre la Principauté, les coureurs s'élanceront en France de Prades Conflent Canigo avec l'ascension du Col de la Perche (1575 m) et le Coll de la Rabassa (1820 m), deux montées de première catégorie. A 7 km du but, le peloton aura encore à passer l'Alto de la Comella, une ascension de 2e catégorie à 1345 m. De quoi titiller l'appétit des attaquants et de ceux qui voudront tester la forme de Chris Froome.

Classement général du Tour d'Espagne

1. Yves Lampaert (BEL/Quick Step) 4h52:07. 2. Matteo Trentin (ITA/QST) à 0:01. 3. Daniel Oss (ITA/BMC) 0:03. 4. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 0:17. 5. Nicolas Roche (IRL/BMC) 0:17. 6. Rohan Dennis (AUS/BMC) 0:17. 7. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 0:18. 8. Wilco Kelderman (NED/SUN) 0:18. 9. Christopher Froome (GBR/SKY) 0:21. 10. Wouter Poels (NED/SKY) 0:21. 11. David De la Cruz (ESP/QST) 0:23. 12. Warren Barguil (FRA/SUN) 0:23. 13. Bob Jungels (LUX/QST) 0:23. 14. Sam Oomen (NED/SUN) 0:23. 15. Søren Andersen (DEN/SUN) 0:23. ... 17. Esteban Chaves (COL/ORI) 0:26. 19. Adam Yates (GBR/ORI) 0:29. 22. Simon Yates (GBR/ORI) 0:34. 24. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 0:35. 47. Alberto Contador (ESP/TRE) 0:52. 50. Fabio Aru (ITA/AST) 0:53. 51. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 0:53. 52. Simon Clarke (AUS/CAN) 0:55. 65. Romain Bardet (FRA/ALM) 1:03.

(ats/nxp)