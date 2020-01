Le débat sur la santé des joueurs pollue la fête du Super Bowl

C’est le cœur lourd et la voix tremblante que Luke Kuechly a annoncé sa retraite le 14 janvier. Sans fioritures et dans un décor de salle de classe, l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de football américain (NFL), la star des Carolina Panthers, a pris la parole en vidéo afin de dire «stop». Après huit saisons dans l’élite et à 28ans seulement. Un choc pour la planète foot US. Une décision réfléchie pour le jeune homme qui ne se sentait plus en mesure de produire son jeu. Un mélange de rapidité, de force physique et de contacts violents.

En termes d’image, c’est un nouveau coup dur pour la NFL. Une ligue qui n’a pas été épargnée ces dernières années. Si le défenseur n’a pas prononcé les mots «commotions» ou «encéphalopathie traumatique chronique» (ETC) – une maladie dégénérative du cerveau causée par une multiplication des chocs à la tête – ils étaient sur les langues de tous les analystes. Au centre des débats, la santé des joueurs bien sûr et l’avenir de la discipline.

Des parents réticents

Sur un plan comptable, le football américain se porte bien. Les chiffres sont bons. Excellents même. Le Super Bowl a réunit en 2019 quelque 98millions de téléspectateurs pour les seuls États-Unis. Une baisse par rapport aux éditions 2018 (103 millions) et 2017 (111 millions), qui ne menace aucunement le statut du foot US, sport numéro un chez l’Oncle Sam.

Alors pourquoi ces interrogations? «Le chiffre d’affaires de la ligue ne faiblit pas, commente le professeur de Smith College, Andrew Zimbalist, spécialiste en la matière. Au contraire, il ne cesse de croître rapidement et les prévisions sont excellentes avec la libéralisation à venir des paris sportifs. Mais au-delà des perspectives économiques réjouissantes, l’impact du jeu sur la santé des athlètes inquiète. On constate une baisse de la popularité de la discipline auprès des jeunes. Des parents se montrent réticents à l’idée d’inscrire leurs enfants en club et les catégories socioprofessionnelles supérieures tournent le dos à la discipline.»

Un mal qui s’est renforcé ces dernières années avec la diffusion de documentaires – «League of Denial» – de films grand public – «Seul contre tous» avec Will Smith – et de travaux scientifiques portant sur le sujet des commotions et de l’ETC. En 2017, une étude conduite par l’Université de Boston montrait que sur 111 anciens joueurs professionnels testés, 110 souffraient de symptômes plus ou moins prononcés. De son côté, la NFL annonçait avoir débloqué plusieurs centaines de millions de dollars pour la recherche dans le domaine des neurosciences.

Vu de Suisse, le sujet peut paraître lointain. Les considérations d’une ligue amateur – l’Association suisse américaine de football (SAFV) –, qui compte 36 clubs associés pour 2593 membres, ne peuvent être les mêmes. Pour autant, le débat est suivi avec attention. «Parce que quand on aime le foot US, on a forcément les yeux tournés vers les États-Unis, commente le vice-président, Gleb Iatsenia. Et parce qu’on souhaite que notre sport soit perçu de manière positive.» La popularité de la discipline reste d’ailleurs une composante importante au moment de se faire une place dans un paysage dominé par le football traditionnel et le hockey.

Parmi les missions de la SAFV: développer le sport donc, mais aussi sensibiliser. «Il y a vingt ans, on parlait surtout de jambes cassées, indique Gleb Iatsenia. Aujourd'hui, ce sont les commotions.» Et le vice-président de regretter qu’il n’existe aucun protocole en cas de choc à la tête, au contraire du hockey ou du rugby.

Depuis 2014, en revanche, la Suisse a introduit la règle du renvoi au vestiaire automatique pour contact intentionnel du casque avec un autre casque, coude ou épaule. Une mesure importée de la ligue universitaire américaine visant à protéger les joueurs. Une consigne appliquée depuis deux ans seulement en NFL, avec moins de sévérité.

Faire évoluer le jeu

Depuis le banc de touche des Geneva Seahawks, le coach canadien Larry Legault voit d’un bon œil la mise en place d’un tel règlement. «Le jeu a su évoluer pour protéger les joueurs, insiste le principal intéressé. On ne l’enseigne plus comme il y a cinquante ans. Les contacts à l’entraînement sont aujourd’hui beaucoup plus limités et les formations des entraîneurs ont été repensées en fonction.» Dans de nombreux clubs, le «Flag» — une version sans contact du sport — s’est imposé comme une excellente porte d’entrée.

Au point de juger les critiques actuelles injustes? «La pratique du football américain n’a jamais été aussi sûre, souligne Larry Legault. Mais nous parlons d’un sport de contact. C’est dans son ADN. Il n’y aura jamais de risque zéro.»