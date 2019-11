À chacun son décor pour se mettre en scène

Cela a le parfum nostalgique des photos de classe de notre enfance. Dans une saison, la photo d’équipe officielle reste un événement à part, préparé et traité comme tel, un moment arraché à l’inexorable marche du temps. Tout le monde y sacrifie, aucun club n’y échappe. On y soigne autant les portraits que l’ordre de placement et, de plus en plus souvent aussi, le décor. Dans un monde qui galope et nous emporte, figer l’instant possède la saveur désuète des images jaunies enfouies dans un carton oublié dans l’armoire aux souvenirs.

On peut tout à la fois y voir, parfois retrouver, le symbole présent d’une appartenance et l’accélération des changements. Comme au FC Sion où le cliché de l’année, réalisé à la fin du mercato estival, n’est déjà plus d’actualité quelques semaines plus tard.

Très longtemps, durant des décennies, les footballeurs prenaient la pose sur le rectangle vert, à l’intérieur des stades, devant une tribune ou une cage, sauf rares exceptions. Ce n’est plus systématiquement le cas aujourd’hui. Les clubs rivalisent toujours plus d’imagination au moment de se mettre en scène, cherchant même parfois la sophistication, une tendance que confirme d’ailleurs la cuvée 2019-2020: Servette, Xamax, Sion et Lausanne s’y présentent chacun dans un décor hautement symbolique. Dans les deux premiers clubs, les dirigeants concernés y figurent aussi, alors qu’à Tourbillon et à la Pontaise, les présidents respectifs ont décliné l’invitation.

Sortir du stade

Dernier club romand de Swiss Football League, Stade-Lausanne-Ouchy a dû se résoudre, voici deux semaines, à repousser sa photo d’équipe en raison de l’arrivée tardive de ses dirigeants, retenus ce jour-là à une séance de la SFL. «Mais le lieu ne changera pas, sourit Hirac Yagan, son directeur général, ce sera le port d’Ouchy. Il y fera simplement plus froid. L’objectif est de lier la photo à l’identité géographique du club.»

S’inscrire dans le paysage pour être instantanément associé à la Genève internationale, c’est aussi ce qui a conduit Servette à poser récemment dans un décor majestueux. Après l’Horloge fleurie (Jardin anglais) et la place des Nations choisies au début des années 2000, le Jet d’eau sert de toile de fond à la nouvelle mouture. «En tant que président du club, explique Didier Fischer, c’est la première fois que l’on sort du stade pour se montrer au milieu de la ville et j’en suis très heureux. Cela s’est fait très naturellement. Servette a acquis une crédibilité dont les gens sont fiers.»

Il y a aussi la symbolique de la photo elle-même. «On retrouve le Jet d’eau qui figure déjà sur nos maillots. L’image représente aussi une appartenance. En fin de compte, c’est la photo qui va rester quand on aura peut-être oublié le reste…»

Œil du Servette depuis plus de 30 ans, ce qui lui a valu de shooter d’innombrables photos officielles, Éric Lafargue explique la complexité du moment. «Cela réclame du temps car vous n’avez pas le droit de vous rater, convient-il. Au début, les coaches voulaient toujours faire ça à toute vitesse. Désormais, cela va déjà mieux. Il faut capter l’attention des joueurs, faire en sorte que ceux-ci ne ferment pas les yeux ce qui arrivait souvent à Lucien Favre quand il était encore joueur.» Cette année, le photographe a réalisé trois versions différentes: d’abord l’équipe masculine, puis la féminine avant de réunir hommes et femmes sur la même photo, une première au niveau suisse, déjà expérimentée à l’étranger par Barcelone ou Arsenal.

Autre temps, autres mœurs

À Lausanne, Pablo Iglesias est idéalement placé pour mesurer l’importance de photos d’équipe sans cesse renouvelées. «Elles s’inscrivent dans la mémoire collective, en identifiant une ville, un canton à son club phare, confirme l’actuel directeur sportif de la Pontaise. Pour ceux qui y figurent, c’est la preuve de faire partie de quelque chose. Au fil du temps, on voit aussi l’évolution des tenues et des coupes de cheveux…» Quand il y jouait encore, le défenseur du LS avait posé devant la Ferrari d’Alfred Bezzola, son président d’alors. Autre temps, autres mœurs.

Ce qui ne change pas, c’est l’attente des supporters, friands de retrouver la photo de leur équipe favorite. S’ils sont vendus au shop ou en ligne, les posters sont donnés lors des séances de dédicace qui jalonnent une saison. On y trouve aussi parfois la trace des sponsors et autres partenaires commerciaux.

Lausanne-Sport

Lieu et date de la photo: stade de la Tuilière, 26 août.

Nombre de posters: 2000 (vendus 5 fr. pièce).

Pour ses différentes mises en scène, le LS a souvent pris la pose en extérieur. Dans un passé plus ou moins lointain, ses joueurs s’étaient retrouvés entourés d’avions, de bolides, etc. L’an dernier, sa photo avait été réalisée à l’intérieur du nouveau stade de la Tuilière, au milieu du chantier. Cette fois, l’équipe s’est installée devant un imposant pilier, avec la présence d’échafaudages. «En quittant la Pontaise, explique Vincent Steinmann, son directeur commercial, on voulait montrer que l’histoire était devant nous.» Par contre, aucune trace de Jim (propriétaire) et Bob (président) Ratcliffe. «Lors des dédicaces, les dirigeants sont rarement là pour signer» justifie-t-on.

Servette

Lieu et date de la photo: Rotonde du Mont-Blanc, 10 septembre.

Nombre de posters: 800 pour un premier tirage (5 fr. au shop).

Au bout du lac, on aime varier les plaisirs. Pour l’édition 2019-2020, Servette a quitté le stade pour s’installer sur les quais de la rive droite, dans un panorama mondialement connu, avec la rade et le Jet d’eau en toile de fond. Les prises de vue ont été réalisées en fin de journée par Eric Lafargue, le photographe attitré des Grenat. «La météo avait annoncé une journée maussade, ce qui s’est vérifié, détaille-t-il. Une heure avant la photo pourtant, le ciel s’est dégagé, du bleu est apparu, ce qui donne une lumière extraordinaire.» Les joueurs sont placés en fonction de leur taille: les plus grands derrière, les moins grands sur les côtés et les «petits» assis au premier rang.

Neuchâtel Xamax

Lieu et date de la photo: Tour des prisons (devant la Collégiale), 19 septembre.

Nombre de posters: 800 (vendu 2 ou 3 fr. pièce, selon la taille).

Quittant la Maladière pour une «première», Xamax a choisi de monter près du Château, afin de profiter de la spectaculaire vue sur le lac. Mais un contre-jour a contraint tous les acteurs à trouver refuge sous l’ombre des arbres. «L’idée, détaille Sébastien Egger, responsable de la communication, c’était d’être dans un lieu connu de tous les habitants du canton.» L’image est construite autour du président Binggeli et de son fils, dont les présences au centre relèguent l’entraneur sur l’aile. «La photo est faite pour durer une année. On ne va rajouter personne avec Photoshop.» Jeff Collet, le nouveau propriétaire, devra prendre son mal en patience pour y figurer.

Sion

Lieu et date de la photo: sous le château de Tourbillon, 18 septembre.

Nombre de posters: 500 pour un premier tirage (offert).

En Valais, le choix du décor, rocailleux et granitique, avec le château de Tourbillon en arrière-plan, s’est voulu symbolique cette année. «On voulait montrer les valeurs historiques du club, tout en présentant une autre facette de Tourbillon», détaille Tim Guillemin, chargé de communication du FC Sion. Les bancs et tout le matériel ont été portés par les joueurs eux-mêmes. La photographe Nathalie Pallud a immortalisé deux versions, l’une avec le coach et ses adjoints, l’autre avec le staff élargi. Les places ont été soigneusement attribuées, en fonction des différents statuts de chacun. Sur la photo officielle, Stéphane Henchoz, qui sourit, et Valon Behrami n’ont pas encore fait leurs valises.