«Désigner le meilleur est dans la logique du sport»

Grégory Quin, quels critères permettent de dire d’un sportif qu’il est le plus grand de l’histoire de son sport?

Il y a bien sûr différents facteurs qui sont pris en compte mais l’importance du présent joue souvent un rôle prépondérant. Pour le grand public, le meilleur de l’histoire est souvent celui que l’on a sous les yeux. Il y a dix ans, Zidane était le meilleur footballeur et aujourd’hui le débat concerne Ronaldo et Messi. Du coup, on essaie de trouver des critères plus objectifs, par rapport aux époques. Et on se rend vite compte combien il est compliqué de comparer Pelé à Messi.

Quels sont alors les principaux critères utilisés?

Il y a d’abord les critères totalement sportifs, comme le nombre de titres nationaux et internationaux remportés, le nombre de buts marqués, etc. Mais ça ne facilite pas toujours la tâche. En Formule 1 par exemple, est-il possible de mettre en parallèle les cinq titres de Fangio et les sept de Schumacher? Fangio a probablement pris plus de risques pour gagner que l’Allemand. Faut-il en tenir compte?

N’est-il dès lors pas vain de comparer des sportifs d’époques différentes?

J’aurais effectivement tendance à dire, en tant qu’historien, que c’est impossible. Mais le grand public, les journalistes et même nous, les académiciens, attendons souvent ce genre de comparaisons. On peut dès lors essayer de trouver d’autres éléments. Quand on pense à Federer, sa longévité peut être mise en avant. Elle contribue à faire de lui l’un des plus grands champions de tous les temps. Nadal et Djokovic n’atteindront sans doute jamais le nombre de victoires de Federer, même si Nadal est proche au niveau des Grands Chelems.

Ce genre de débats vous amuse-t-il ou vous agace-t-il aussi parfois?

Si c’est uniquement pour trouver des arguments qui déterminent ces classements, ça pourrait devenir agaçant. Mais ça questionne sur le choix des facteurs, des éléments qui doivent être mis en valeur, retenus et valorisés dans la performance sportive. Et là, ça devient intéressant.

Pourquoi les gens ont-ils besoin de toujours comparer?

Désigner le meilleur, le champion, est dans la logique même du sport. Il faut un vainqueur. Après les titres et les carrières, la compétition peut ainsi continuer. Quand on pense au ski, les plus âgés diront que Bernhard Russi était le meilleur alors que les générations actuelles savent moins qui il est.

Ce choix ne sera-t-il pas par définition un peu subjectif?

Il est de fait subjectif. Pour en revenir au foot, même le nombre de buts marqués par un joueur actuel et un autre des années 80 est difficilement comparable. Il faut prendre en considération le nombre de matches joués et les changements apportés au jeu. Aujourd’hui, les attaquants sont davantage protégés qu’à l’époque par exemple. Pour remonter un peu plus dans le temps, le Real Madrid vainqueur des cinq premiers titres européens était une équipe magnifique mais qui ne faisait que jouer des matches en s’entraînant une à deux fois par semaine. Bien loin des exigences actuelles.

En termes de performances pures, les anciens sont donc forcément pénalisés.

Oui, car tout a changé. Les conditions d’entraînement, le matériel, les chaussures et le ballon n’ont plus rien à voir. J’invite tout le monde à regarder un match de Coupe des clubs champions des années 60 et ils auront plus l’impression d’assister à une rencontre de 2e ligue inter qu’à un duel de Ligue des champions d’aujourd’hui. Les skis, les voitures ou les raquettes de tennis sont également autant d’éléments qui rendent la comparaison très artificielle.

Faites-vous appel à des experts?

Ça dépend. En ce qui me concerne, je suis très intéressé à la gymnastique et j’ai fait une formation pour devenir juge dans cette discipline. Mon objectif était de comprendre le système de notations, qui est complexe. Ce qui me permet de dire qu’il est impossible de mettre en parallèle les performances d’un gymnaste des années 70 à un autre, d’aujourd’hui. Là aussi, les changements ont été impressionnants. Sinon, on essaie de faire appel à des experts, surtout pour ce qui touche le côté technique.

Qu’en conclure?

Il est clair que chacun s’identifie plus facilement à un champion lorsqu’il est exemplaire, qu’il est le modèle d’une génération, que quand il est banal. Il existe une vraie logique à l’adhésion collective à la figure du champion.