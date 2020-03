Enormes pertes et Super League à 12?

En théorie, tout est clair, il suffit de croiser les doigts. Mais qu’adviendrait-il si le championnat ne redémarrait pas d’ici au 4 avril, la date limite que s’est fixée la SFL? Si l’offensive du Covid-19 obligeait par exemple le Conseil fédéral à maintenir ses interdits, voire à les renforcer? En l’état, personne ne peut mesurer les conséquences d’un potentiel arrêt des compétitions. «Les retombées économiques risquent d’être désastreuses, avec une perte estimée à 100 millions de francs, pronostique Christian Constantin, le patron du FC Sion. Combien de clubs survivraient?»

Et quid de l’attribution des places européennes et du titre? À une seule reprise dans l’histoire du football helvétique, le titre de champion n’a pas été attribué: cela remonte à… 1923 – à l’époque, des problèmes de qualification de joueurs avaient entraîné l’invalidation des résultats et l’annulation du championnat. Dans le même ordre d’idée, un tel scénario pourrait priver le Lausanne-Sport d’une promotion qui, avec 15points d’avance, lui tend les bras. S’il se refuse à envisager pareille issue pour le leader de Challenge League, Stefan Nellen préfère surtout relativiser: «Si l’on ne va pas au bout, c’est que tout s’arrête, observe le vice-président du LS. Le contexte serait alors tellement dramatique dans le pays que le fait de ne peut-être pas monter serait minime par rapport à la gravité de la situation.» La Ligue pourrait aussi choisir d’entériner les résultats sur la base de trois tours (au lieu de quatre).

Parmi les autres scénarios envisagés, l’un d’eux consisterait à accélérer la réforme du championnat, visant à augmenter le nombre d’équipes à douze dans l’élite. Concrètement, le LS retrouverait ainsi automatiquement la Super League alors que Xamax et Thoune seraient sauvés. Le dernier billet reviendrait au vainqueur d’un match de barrage opposant les 2e et 3e de Challenge League. «L’idéal serait de passer à douze dès cet été, confirme Christian Binggeli, président de Xamax. Cela dit, je ne suis pas sûr que le «modus» plaise à tout le monde…» Nicolas Jacquier