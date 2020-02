Erling Haaland, le phénomène qui fait trembler le Paris SG

Le 16 décembre dernier, Leonardo quittait le siège de l’UEFA, à Nyon, avec le sourire. En se voyant proposer Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG allait pouvoir entamer du bon pied cette phase à élimination directe. Deux mois plus tard, au moment de livrer la première des deux batailles, ce mardi, le directeur sportif parisien est beaucoup moins certain que le club de Lucien Favre soit un adversaire idéal. La faute à Erling Haaland, le récent coup de maître réussi par son homologue allemand, Michael Zorc.

Depuis son arrivée à Dortmund, en janvier, le prodige norvégien de 19 ans explose tous les records de précocité en Bundesliga. Pour son baptême du feu, à Augsbourg, l’attaquant entre en jeu à vingt minutes de la fin pour inscrire un triplé qui offre une victoire inespérée à son équipe. Rebelote le week-end suivant avec un doublé pour sa «première» devant son nouveau public. Là encore en commençant sur le banc. Et aujourd’hui, après cinq matches de championnat, Haaland a déjà marqué à huit reprises. Une improbable moyenne d’un but inscrit toutes les 38 minutes qui fait à nouveau rêver en grand les supporters jaune et noir. Stéphane Chapuisat apprécie l’exploit à sa juste valeur. «Il réussit des débuts incroyables, souligne l’ancien attaquant du BVB. Je l’avais un peu suivi avec Salzbourg, où il marquait déjà beaucoup de buts, mais jamais je n’aurais pensé qu’il flambe si vite et de cette façon en Allemagne. La différence de niveau entre les deux championnats est tout de même très importante.»

Un gros travailleur

Les statistiques hors normes de Haaland interpellent et suscitent donc quelques inquiétudes du côté du PSG. Mais elles surprennent un peu moins ceux qui suivent depuis longtemps la progression du Norvégien. Comme Alf Ingve Berntsen, l’entraîneur de Bryne, son club formateur, qui l’a accompagné durant huit ans. Soit jusqu’à son départ pour Molde en 2017. «Alors qu’Erding n’avait que 11 ou 12 ans, j’étais déjà certain qu’il avait le potentiel pour devenir non seulement un professionnel, mais un international. Mais, c’est vrai, quand même pas avec autant de succès et aussi vite», affirme celui qui l’a fait débuter chez les pros à 15 ans et demi.

L’avènement d’Erling Haaland tient à plusieurs facteurs, selon Berntsen. «En plus de ses incroyables qualités de footballeur, il a un très bon caractère, beaucoup d’humour et voue une vraie passion à son sport, a-t-il confié au site grec Gazzetta.gr. Quel que soit le moment de la journée, je l’ai toujours vu avec le sourire. Et puis, détail d’importance, il possède une capacité de travail hors du commun. Il sait ce qu’il veut et ce qu’il faut faire pour y arriver.» Un entourage sain est un autre élément important en sa faveur. «Ses parents connaissent très bien le milieu du foot, puisque son père a été pro lui aussi», conclut Berntsen.

Devenir le No 1

Du reste, Erling Haaland opte très jeune pour une progression graduelle. En février 2017, alors qu’il n’a pas encore 17 ans et que quelques clubs européens commencent à s’intéresser à lui, il préfère rester en Norvège et s’engager avec Molde. Deux saisons suffisent alors largement à attiser la convoitise de la Juventus et d’autres cadors du continent. Mais le puissant gaucher surprend une nouvelle fois, en janvier 2019, en choisissant Salzbourg, un club réputé pour la qualité de sa formation et au sein duquel il lui sera moins compliqué de bénéficier de cet indispensable temps de jeu sans lequel chaque progression se complique. Après six premiers mois surtout passés à travailler et à grappiller quelques minutes par-ci par-là, Haaland explose. L’automne dernier, pour sa première campagne de Ligue des champions, il trouve l’ouverture à huit reprises lors des six matches de poule disputés avec Salzbourg. Insuffisant pour permettre aux Autrichiens de se qualifier mais bien assez pour susciter à nouveau la convoitise générale.

«Avec Dortmund, il a fait un excellent choix, détaille Stéphane Chapuisat. Son profil d’attaquant axial, grand et puissant, est en effet exactement celui qui manquait à l’équipe de Lucien Favre. Mais ce qui me plaît le plus chez lui, c’est cette détermination face au but adverse. Il possède le vrai instinct du buteur complet, comme il le démontre en marquant des buts très différents les uns des autres. Avec lui, Borussia a une vraie chance de se qualifier pour les quarts de finale.»

La double confrontation avec le PSG permettra à Haaland de se mesurer de près à Kylian Mbappé, un autre phénomène, de deux ans son aîné. «Quand je le vois jouer, confiait-il vendredi, je vois tous les paliers qu’il me reste à franchir pour le rejoindre au sommet.» Parce que s’il y a une idée fixe qui taraude aujourd’hui l’esprit d’Erling Haaland, c’est bien celle de devenir le meilleur joueur du monde. Et quand le Norvégien se fixe un objectif, il a déjà prouvé qu’il sait comment faire pour l’atteindre.